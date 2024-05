Elitklubbar utan kvinnor i styrelsen - AIK: "Ett misslyckande"

Redan 1989 lanserade Riksidrottsförbundet en jämställdhetsplan om att alla medlemsförbunden skulle ha minst 40 procent av båda könen i sina styrelser och det blev klarlagt mål till 2017. Även om fotbollsförbundets styrelse, nämnder och en del av intresseorganisationer når det haltar fotbollen i stort.

I Fotbollskanalens granskning av makthavarna inom den svenska fotbollen är det 723 poster där 65 procent är besatta av män (470 poster) och en tredjedel, resterande 35 procent eller 253 poster, besatta av kvinnor. Bland elitklubbarna, som håller till i herrarnas allsvenskan och superettan, samt i damernas damallsvenskan och elitettan, så finns det fyra klubbar som helt saknar kvinnor i sina styrelser.

AIK som har lag i högsta serien på både dam- och herrsidan. Mjällby i herrarnas allsvenskan. Oddevold och Utsikten i superettan.

- Det är en jättebra fråga varför vi inte har någon kvinna. Jag vet inte varför det ser ut så här. Jag var med i den förra valberedningen och blev nu vald till ordförande i den. Det här var det första jag sa när jag blev ordförande, att vi måste ha in fler kvinnor, säger Anders Thege i Mjällby.

- Mjällby har en policy på att det ska vara 25 procent kvinnor i styrelsen, men jag vet inte varför? Nu jobbar vi för att det ska vara 50/50 kvinnor och män, det är så det ska vara. Vi pratar med folk redan nu för framtiden och på listan som vi har är det fler än 50 procent kvinnor.

På Mjällbys årsmöte, som var i mars, gjordes en förändring i styrelsen. Tre av fem nya kandidater var kvinnor, men den som fick platsen var en man, den förre spelaren William Leandersson, det efter rekommendation från valberedningens förre ordförande Tord Andersson.

På de 723 posterna som Fotbollskanalen har granskat så är det 673 personer. Av dem är bara 17 personer utlandsfödda utanför Skandinavien, vilket är två procent.

Av de fyra lagen som saknar kvinnor i sina styrelser så saknar även Mjällby, Oddevold och Utsikten utlandsfödda personer.

- Jag vet inte varför det ser ut så. Men det finns inget som säger att det inte ska vara det. Kompetensen är viktigast. Det ska vara blandat, säger Anders Thege, ordförande i Mjällbys valberedning.

AIK har två styrelser, där det saknas kvinnor i båda. AIK FF och AIK Fotboll AB som driver verksamheten kring klubbens herr-, dam- samt utvecklingslag.

Det ser man som en miss.

- En mångsidig styrelse har varit en av valberedningens prioriterade frågor. Att vi i år inte nådde dit sett till könsfördelning är ett misslyckande som vi behöver ta på största allvar. I slutändan landade det i att de ledamöter vi föreslog var de vars profiler bäst matchade de behov vi såg för AIK Fotboll framåt, säger Axel Granath som fram till årsmötet var sammankallande i valberedningen.

Han fortsätter:

- Bland relevanta kandidater hade vi samtidigt ett för litet urval av kvinnor - med få som nominerats och få som i slutändan var beredda att kandidera efter att valberedningen jobbat uppsökande, trots långt gånga dialoger. Mer jämställda styrelser är något som kommer att behöva prioriteras framöver, både i AIK och i svensk fotboll i stort.

En som har tagit del av Fotbollskanalens granskning är Lisa Lidén som jobbar i IFK Värnamo. I deras styrelse sitter sex män (en är ordförande) och två kvinnor, och det är inga utlandsfödda personer. Hon vill i stället lyfta fram klubbens arbete med jämställdhet och mångfald på andra ledande positioner. Hon är klubbchef och man har också Enes Ahmetovic som sportchef och Anes Mravac som A-lagstränare, båda födda i Bosnien.

- Vi behöver springa fortare och kanske vara mer kreativa för att få in fler kvinnor och utlandsfödda i fotbollen. Jag själv kommer inte från fotbollen, jag har aldrig spelat fotboll. Trots det blev jag rekryterad av vår nuvarande ordförande (Fredrik Lingeskog) 2019. Det var för att jag hade en annan kompetens. Jag har varit rektor, suttit i andra styrelser och arbetat politiskt, och sådana kompetenser är lika viktiga, säger hon och fortsätter:

- Vi behöver bredda perspektivet när vi rekryterar och inte bara ta folk från fotbollen. Att vara med och styra en fotbollsklubb handlar om så mycket mer än det sportsliga. En ledares kompetens att rekrytera duktiga personer i omgivningen är otroligt viktig och det känner jag att jag har på alla positioner - det gör att jag känner mig väldigt trygg i alla beslut.

Lisa Lidén vill lyfta fram dubbelklubbar som Häcken, Hammarby och Malmö FF som drivande i de här frågorna med jämställdhet och mångfald, samtidigt är hon stolt över Värnamos arbete.

- Jag tänker att vi behöver titta på nya sätt och kanske titta på andra branscher för att hämta inspiration. Jag har en grundplåt och det är att jämställdhet börjar i hemmet. Klubbchef är mer av en livsstil än ett jobb och om jag tittar på hur det är i mitt hem med min man så lagar han betydligt mer mat och städar mer, säger hon.

- Jag upplever att jag har blivit mottagen väldigt väl av mina klubbchefskollegor i elitklubbarna, som bara är män. Jag kände även att jag hade ett stöd lokalt när jag kom in och skulle sätta mig in i IFK Värnamo, men även i fotbollen på lokal och nationell nivå. Samtidigt ska jag hylla mina klubbchefskollegor, de har stöttat mig och det har aldrig varit några problem att ställa frågor - som ibland har varit dumma. Jag tror att det är en nyckel, om vi vill ha in folk med andra kompetenser måste vi hjälpa dem.