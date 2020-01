Gerhardsson förhandlar inte om nytt avtal - men trivs utmärkt: "Ett av de roligaste uppdragen jag haft"

Tidigare Häcken-tränaren Peter Gerhardsson tog under 2017 över som ny förbundskapten för Sveriges damlandslag och ledde i fjol landslaget till VM-brons i Frankrike. Gerhardsson skrev, när han tog över, på ett avtal till 2021, men vill däremot inte - när Fotbollskanalen frågar - berätta om hur långt avtalet är i dag.

- Det är en sådan sak som jag håller för mig själv. Vi får se, säger han.

Herrlandslagets förbundskapten Janne Andersson fick efter succén med en kvartsfinalplats i VM 2018 ett nytt kontrakt över VM 2022, men nyligen ville inte Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand kommentera om det är aktuellt att även förlänga Gerhardssons avtal efter succén i Frankrike.

- Vi har avtal. Vi har en kontinuerlig dialog med båda våra förbundskaptener, en väldig bra kontinuerlig dialog, sa Sjöstrand till Fotbollskanalen då.

Gerhardsson menar i sin tur att inga förhandlingar just nu förs om ett nytt avtal.

- Nej, det är inga diskussioner just nu, säger han.

Förbundskaptenen vill heller inte kommentera den stora löneskillnaden mellan honom och Janne Andersson närmare. Andersson deklarerade för cirka 5,4 miljoner kronor 2018, medan Gerhardsson å sin sida drog in drygt 1,2 miljoner kronor. Dock gav VM-kvartsfinalen 2018 effekt på Anderssons siffror med anledning av att olika typer av framgångar ger bonusar till förbunden från Fifa.

- Jag har utåt sett ingen åsikt om det. Om det skulle vara något jag har en åsikt om tar jag det med de som jag förhandlar med, det vill säga förbundet. När jag anställdes här hade vi en förhandling och jag tittar inte så mycket på vad andra har. Är det något jag tycker är fel tar jag det med min arbetsgivare och inte med media. Det är det svaret jag kommer att ge, säger Gerhardsson.

Men även om han i dagsläget inte för några samtal med förbundet om ett nytt kontrakt är han tydlig med att han kan tänka sig en tillvaro som förbundskapten även framöver. Gerhardsson stormtrivs.

- Det är ett fantastiskt jobb och jag känner väl att jag under hela min fotbollsperiod haft olika möjligheter och jobbat med olika delar. Det är alltifrån pojklandslag till damallsvenskan, herrallsvenskan och nu ett damlandslag. Jag tycker att det här är ett av de absolut roligaste uppdragen jag haft, men jag tror inte att jag hade varit förberedd på samma sätt om jag inte haft mina åtta år i BK Häcken, vilket jag också tycker var en fantastisk tid. Men jag trivs oerhört bra, säger han.

Gerhardsson fortsätter:

- Det är naturligtvis många olika saker, men det är ett ledarteam och människorna som jag jobbar närmast med som är fantastiska att jobba med. Jag trivs varje dag jag går till jobbet och jag längtar till samlingarna för att få träffa spelarna. Det är en spelartrupp som ger energi till en. Det handlar kanske mindre om att vinna och förlora och mer om hur vi jobbar inför varje pass och så vidare. Jag trivs i nuläget oerhört bra, men man vet aldrig. Det är sådan fotbollen är.

Gerhardsson berättar samtidigt att det är viktigt för honom att byta jobb om han känner att han vill göra något annat än det han gör stunden. Så känner han dock inte nu.

- Jag var i BK Häcken i åtta år och jag tog ett beslut sista året om att jag ville göra något annat. Det är inte alltid man styr över sin arbetssituation som fotbollstränare, men om man gör det ska man nog också vara tuff mot sig själv. Det gäller inte bara som fotbollstränare, även överhuvudtaget. Livet är för kort för att man ska hålla på med olika arbetssysslor när man egentligen vill göra något annat om man nu har den möjligheten. Ibland måste man våga kasta sig ut och säga nej till något för att något annat ska öppna upp sig, men i nuläget är inte något sådant aktuellt för mig i alla fall.

Vilka delar av förbundskaptensjobbet är det du tycker om?

- När du var klubblagstränare var ett av de bästa tillfällena när du var på träningsläger eller när du var borta i flera dagar. Då blev det så fokuserat och ett så intensivt jobb kring fotbollen ihop med övriga ledare och spelarna. Landslagets verksamhet är uppbyggd så. När du åker på samling är det tio dagar. Jag gillar att man under 24 timmar om dygnet andas och pratar fotboll. Sedan kopplar man av på olika sätt mellan det, men den delen tycker jag är härlig, säger han och fortsätter:

- Sedan kan jag ibland sakna hur det är i vardagen i klubbar med att man leder träningen. Jag kan känna, när jag är ute och besöker klubbar, att det var väldigt roligt när man stod där varje dag vecka efter vecka. Jag tror att man måste älska vardagen i alla jobb, inte bara det flashiga med landskamper, stora VM-matcher och så vidare. Jag tycker att vardagen är väldigt rolig. Jag älskar att åka och titta på matcher, oavsett om det är allsvenskan eller utomlands. Det handlar om möten med människor som finns i fotbollsrörelsen.

Gerhardsson berättar att han ser upp till Tommy Söderberg, bland annat förbundskapten för det svenska herrlandslaget mellan 1998 och 2004. Gerhardsson menar att han, i sitt arbete, tycker om att träffa människor som Söderberg när han besöker klubbar ute i landet.

- Han var oerhört passionerad och jag jobbade med honom på förbundet när han hade hand om utbildning när jag gick på GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan). Den typen av passionerade människor finns där ute och de tycker jag om att möta. Det är inte bara på ett Uefa- eller FIFA-kontor någonstans, de finns ute i vår vardag och jag tycker att det är en stor del av glädjen med det här jobbet, att möta människor i vardagen även lite längre ner i hierarkin.

Borde du ha blivit förbundskapten tidigare?

- Nej, absolut inte. Under några år i Häcken hade jag nog snarare tanken att jag aldrig skulle bli förbundskapten. Jag tyckte att klubblagsdelen var så intressant och rolig. Sedan hade damlandslaget framgångar under Pia (Sundhage) och framför allt under OS 2016, vilket gjorde att jag såg det som ett väldigt attraktivt fotbollsjobb. Jag har även en bakgrund med att ha tränat damer och jag var till exempel med under OS i Atlanta 1996, så det var så sett inte främmande för mig. När jag väl fick frågan var det bra. Jag tror att alla de matcher som jag gjorde med BK Häcken, över 240 stycken, var ett absolut behov som jag behövde göra för att kunna gå vidare. Det kom väldigt lägligt och passade bra in det jag ville göra och jag är väldigt glad över att jag fick frågan och att jag tackade ja.

Har det här uppdraget blivit som du tänkt dig hittills?

- Ja, det har det blivit. Vi hade väldigt höga krav med tanke på hur jag vill att saker ska vara runt omkring mig, både gällande ledargruppen och spelartruppen. Det har varit så som jag trodde att det skulle vara med väldigt kompetenta människor som är väldigt duktiga på alla sina områden och spelare som är oerhört professionella i sitt sätt. Är man landslagsspelare har man gått igenom en trappa från tidigare år och uppåt. Det är mer en bekräftelse på vad jag trodde och hoppades på än att jag på något sätt är överraskad.

I år väntar ett nytt mästerskap - OS i Tokyo. Gerhardsson ser fram emot utmaningen och berättar att målsättningen är som i VM, att ta medalj.

- Det är samma målsättning tror jag, att ta medalj. Oavsett om jag är i ett landslag eller i BK Häcken är det också ganska självklart att man hela tiden vill komma så högt upp som möjligt. Det är inte något för mig, men däremot öppnar det naturligtvis upp för att det finns förutsättningar att nå dit och det tycker jag visade sig under VM. När vi satte ihop ett team och en arbetsfördelning för hur vi skulle göra var det inget som jag saknade, säger han och fortsätter:

- Nu är det ett annat upplägg, inte bara en fotbollsturnering, även ett olympiskt spel. SOK (Sveriges Olympiska Kommitté) styr en hel del, så det är lite andra förutsättningar runt omkring det hela. Jag vet inte exakt hur det kommer att se ut, typ hur många man kan ha med på ledarsidan och så vidare. Under VM var allt perfekt med att vi hade med oss precis så mycket människor runt omkring laget som jag tyckte att vi borde ha. Det var ingenting som fattades då. Under OS vet jag inte hur det ser ut. Det kan se ut på ett lite annorlunda sätt, men vi får se hur mycket vi kan påverka från förbundets sida när det gäller det.

Först och främst väntar däremot Algarve cup, som spelas mellan den 4 och 11 mars i år, i Portugal. Sverige ställs, den 4 mars, i första träningsmatchen mot Tyskland och därefter väntar spel mot vinnaren eller förloraren mellan Danmark och Norge.