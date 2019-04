Gerhardsson hyllar trio – men tycker tjejer är sämre än killar på att få straffar: "Stannar upp och ser inte möjligheten"

Peter Gerhardsson har fullt upp. Om tre veckor ska han presentera VM-truppen och därför gäller det att ha full koll på 40-talet spelare för att se hur de presterar i sina klubblag.

Vid den senaste trupputtagningen, till matcherna mot Tyskland och Österrike, sa Gerhardsson att han bestämde den sista platsen när han satt i bilen på väg till presskonferensen.

Frågan är hur han tänker inför VM, går han enbart på spelarna som är bäst eller väger han också in andra saker när det är ett långt mästerskap och man ska bo tillsammans länge?

- Nej, du kan inte göra det. Utgångsläget är tre målvakter. Där försvinner tre platser. Sedan har du 20 spelare och då har du ett utgångsläge med två på varje position. Det är så man bygger. Sedan finns det spelare, som till exempel Nathalie Björn, som kan spela på olika positioner. Det innebär att man på någon lagdel kan ha någon färre beroende på att det finns spelare som kan spela på olika positioner. Det är liksom utgångsläget, säger Gerhardsson.

Den svenske förbundskaptenen berättar att mycket kommer att handla om hur spelarna har presterat, dels i sina klubblag, dels under de senaste landslagssamlingarna.

- Så det kommer inte vara att vi tar ut någon som kommer med för andra saker än att man är tillräckligt bra. Det kan ha varit skillnad innan där man inte har accepterat sin roll, att vara spelare tolv till tjugotre, men jag säger inte att jag vet att det har varit så. Men min uppfattning är att alla de här 43 spelarna som vi har haft så skulle alla kunna klara av att vara i den rollen. Du måste klara av några olika roller, som att starta, klara av att prestera under absolut högsta tryck, klara av att komma in och också att vara utanför.



- I nuläget klarar alla av det och därför blir det enkelt för mig, jag behöver inte ens fundera på att det ska vara någon truppspelare som finns med. Rent positionsmässigt kan jag ha en vinst av att ha några spelare som kan spela på olika positioner, då är spelarna också tillräckligt bra på någon position för att konkurrera, och så kan man också använda de här spelarna i andra positioner också för att få bra träningar och att vi får bra backup bakom några spelare.



Det har ju bara varit två omgångar av allsvenskan men det är en hel del som har börjat väldigt bra, märker du att det närmar sig uttagning av VM-truppen och att spelare höjer sig nu?

- Ja jag tror att motivation kan komma från många olika håll. Jag tror att många av de här spelarna som känner att man kan komma med till VM så är det självklart att det är en motivationsfaktor på träning och matcher. Ju bättre spelarna är i klubblagen desto större chans att komma med i landslaget.



- Men sedan är det väl också så att alltid när man sparkar igång en serie så är inte de bästa matcherna i de första omgångarna. Det kan jag känna som en liten buffert jämfört med hur det såg ut mot Tyskland och Österrike, att vi då hade 15 spelare från allsvenskan, och de här spelarna kommer att ha bättre form efter åtta allsvenska omgångar och ett VM-läger. Jag tycker att man ser det på till exempel Caroline Seger, så som hon såg ut nu mot Kristianstad så var det så som hon har varit under sina bästa stunder här i allsvenskan. Det kommer att behövas.



Är det någon eller några spelare som har sett bra ut här i början av allsvenskan och som du vill lyfta?

- Jag tycker att något som vi behöver, nu går jag till omgången här i helgen, så är det spelare som är en mot en-spelare, som vågar slå sin motståndare. Vi har Fridolina Rolfö i Bayern München som på varje träning möter 20 landslagsspelare från olika länder och där man har en fotboll där man ska utmana och där det är lite tid. Därför tycker jag att nu i senaste omgången av allsvenskan så Madelen Janogy mot Växjö borta försökte det, Anna Anvegård var samma sak och hon hade också bra individuella prestationer. Och sedan Lina Hurtig i Linköping som gjorde mål och fixade straff.



- Bara en sådan detalj som jag undrar över är att jag tror att det är väldigt få straffar i damfotboll jämfört med herrfotboll. Det känns som att när man kommer in i straffområdet på herrsidan så utmanar man och försöker ta sig förbi medan jag tycker att här stannar man ibland upp och ser inte möjligheten att här inne är det ett jätteläge. Du får ju ett övertag direkt du är inne i ett straffområde och då måste du ju våga dribbla och utmana. När Hurtig fick straffen här så tänkte jag wow, det är exakt den typen av aktioner som är viktiga.



Om man inte var med i truppen senast eller i Algarve eller i Sydafrika, ska det då mycket till för att slå sig in i VM-truppen?

- Ja det har ju tuffat till sig. Så är det ju. Men på några positioner så är det en konkurrenssituation. Vi vill åka med spelarna som vi verkligen tror kan hjälpa oss i VM. Då kan det vara specifika egenskaper som är viktiga. Möjligheten kommer finnas. Vi har också vid den här tiden gjort inventeringar. Vid en del landskamper så har vi ställt över spelare som om det hade varit en VM-trupp så hade spelaren varit med, men där vi ville testa någon annan.

Du sa att du såg Linköping senast, Stina Blackstenius har ju återvänt dit efter en jobbig period i Frankrike och för att komma igång inför VM - hur såg hon ut?

- Hon spelar i en roll där det är djupledshot. Hon gjorde, precis som hon gör i landslaget, väldigt mycket djupledslöpningar. När vi tittar på statistik så springer hon mest inne i straffområdet, men det är inte alltid bollen kommer. Jag tycker att det precis som hos oss så kan det också vara så i Linköping att man måste utnyttja de kvaliteterna på ett bättre sätt. Det kan göra att man som central forward försvinner lite från matchbilden. Tittar man då på andra saker så undrar man vad hon har gjort i tio minuter, men då har hon varit inblandad i assist och annat.



- Sedan är det så att självförtroende är viktigt och jag vet själv som gammal forward att om man gick mållös så började man fundera, men om man petade in någon hörnretur från 13 centimeter så tyckte man att fan vad skönt, då var man på gång även om det inte var så mycket mer man gjorde än att peta in den där. Jag tror att Stina har en bit kvar. Men det gäller ju alla de här landslagsspelarna som spelar i allsvenskan, de här spelarna kommer att höja sig. Men det blir intressant att följa henne i Linköping.



Är det något som oroar inför VM?

- Nej jag oroar mig bara för saker som jag kan påverka och det här kan jag inte göra någonting åt. Nu spelar hon där. Alla kommer inte se ut som att de spelar en VM-final nu.