Gerhardssons svar till Lantz: "Göteborgs andra anfallare var bättre senast"

Målvakter:

Hedvig Lindahl, Chelsea FC.

Zevira Musovic, FC Rosengård.

Jennifer Falk, Kopperbergs/Göteborg FC.

Backar:

Linda Sembrant, Montpellier HSC.

Magdalena Eriksson, Chelsea FC.

Amanda Ilestedt, FFC Turbine Potsdam.

Nilla Fischer, Vfl Wolfsburg.

Hanna Glas, Paris Saint-Germain FC.

Jonna Andersson, Chelsea FC.

Mia Carlsson, Kristianstads DFF.

Nathalie Björn, FC Rosengård.

Mittfältare/Anfallare:

Caroline Seger, FC Rosengård.

Hanna Folkesson, Djurgårdens IF FF.

Elin Rubensson, Kopparbergs/Göteborg FC.

Julia Zigiotti Olme, Kopparbergs/Göteborg FC.

Kosovare Asllani, Linköpings FC.

Olivia Schough, Djurgårdens IF FF.

Sofia Jakobsson, Montpellier HSC.

Stina Blackstenius, Linköpings FC.

Mimmi Larsson, Linköpings FC.

Lina Hurtig, Linköpings FC.

Anna Anvegård, Växjö DFF.

Madelen Janogy, Piteå IF.

Fridolina Rolfö, FC Bayern München.