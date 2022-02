Häckenspelarens lägenhet invaderades av råttor: "Hängde och dinglade"

Mittfältaren Leo Bengtsson flyttade från Stockholm till Göteborg för att spela med Häcken säsongen 2020.

Den nya klubben hade inte hittat något boende till nyförvärvet men spelaren löste till slut en lägenhet via en kompis. I två veckor hade Bengtsson bott i sin nya lägenhet när han upptäckte att flera råttor tagit sig in under diskbänken. I Göteborgs-Postens podd Håla Marbella berättar Häcken-spelaren att han fick panik när han öppnade skåpet och såg flera råttor "hänga och dingla" i rören.

Bengtsson ringde då sin vän i Göteborg för att få stöd.

- Han har också råttskräck och sa bara: "Lämna allt och ta dig hit nu". Jag tog med mig tandborsten och sprang, säger han till GP.

Folk trodde inte på spelaren när han berättade om incidenten. De trodde att han överdrev och att det egentligen var möss som flyttat in.

- Men de var 25-30 centimeter långa och hängde och dinglade med svansarna. Jag är hundra procent säker - det var råttor.

Efter händelsen flydde Bengtsson lägenheten och flyttade in hos sin vän i en vecka. Han försökte flytta tillbaka och ge lägenheten en ny chans men efter två veckor gav han upp. Han berättar för GP att han får rysningar bara av att besöka stadsdelen Lunden där lägenheten låg.

- Nä nä. Jag hör hemma på Hisingen, säger Bengtsson.