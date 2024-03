Hjalmar Ekdal erkänner: "Jag grämer mig fortfarande, faktiskt"

Sverige ställs mot Albanien på Friends Arena under måndagen. I samband med den drabbningen ska mittfältaren Albin Ekdal, som valde att sluta i landslaget i höstas, tackas av för sina insatser i den blågula dressen.

I truppen som ska ta sig an finns lillebror Hjalmar Ekdal.

- Det blir kul. Det är väl fint att han får sitt ögonblick, att han blir avtackad. Då är det extra kul för mig att vara här, och familjen kommer vara på läktaren. Det blir fint, säger Hjalmar.

- Vi får se hur det går till. Han kanske ska få något varv runt planen eller så.

Albin har flyttat hem till Sverige och spelar för Djurgården, som Hjalmar tidigare tillhört. Och lillebrodern följer blårandigt nära.

- Hela tiden. Det hade jag gjort om han inte spelat där också. Men nu när han är där blir det extra kul, så klart. Jag ser fram emot det här allsvenska året. Det ska bli väldigt kul.

När Albin Ekdal gjorde sin sista landskamp i fjol kallades Hjalmar in sent i truppen, på grund av mittbacksproblem. Alla trodde då att bröderna skulle få uppfylla sin dröm om att spela en landskamp ihop, vilket skador satt stopp för i olika omgångar. Men dåvarande förbundskaptenen valde att inte byta in Hjalmar, och bytte istället ut Albin.

- Jag grämer mig fortfarande, faktiskt. Det var ju som det var. Vi både hoppades och trodde att det skulle bli av. Det var som upplagt för det. Men det ville sig inte. Nu är det försent.

Burnley-mittbacken vill inte beskriva det som att han blev "lurad" av Janne Andersson.

- Man kan inte få löften så men man kunde läsa mellan raderna att det var som upplagt för det. Trodde vi. Och det trodde väl alla andra också.

Sa inte Janne något om det när du kallades in?

- Nej. Jag minns inte att han sa något om just det. Det var mer: "Du får vara här när han gör sin sista match", kanske. Jag vet inte.

- Jag är inte besviken på honom, men jag hade väl hoppats på mer.