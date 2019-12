Här bor Blågult under EM 2020

Sverige kommer att ha Dublin som bas under EM 2020. Nu står det även klart att landslaget kommer att bo på Carton House.

Fotbollskanalen rapporterade under måndagen att Sverige under nästa sommar kommer att ha sin EM-bas i Dublin, Irland, då landslaget spelar två matcher där under mästerskapet. Först väntar Spanien den 15 juni i Bilbao och sedan ett playoff-lag den 19 juni och Polen den 24 juni i den irländska huvudstaden.

- Vi har två matcher där, samtidigt som utgångspunkten har varit att det ska vara så bra som möjligt med boendet och miljön. Vi kunde välja fritt, men Uefa ansvarar för ett antal hotell på alla platser som man kan välja mellan, sa landslagschefen Stefan Pettersson till Fotbollskanalen.

Nu meddelar Svenska Fotbollförbundet att landslaget kommer att bo på Carton House i Dublin. Det är ett palats från 1700-talet, som numera är ett spa och ett hotell och som ligger 23 kilometer väster om Dublin, drygt 20 minuter från huvudstaden. Bland annat brukar det irländska rugbylandslaget hålla till på hotellet.

- Vi var och tittade på Carton House i Dublin och det är ett mycket bra alternativ för oss, säger Pettersson i en kommentar på förbundets hemsida.

Sverige har hittills en träningsmatch inbokad, den 4 juni mot Finland på hemmaplan, samtidigt som ytterligare en träningsmatch kommer att tillkomma på bortaplan framöver.