Ilestedt avstår media - på grund av kaoset i PSG

Sverige besegrade Finland med 2-1 i VM-kvalet och möter på tisdagen Slovakien i Malmö. Peter Gerhardssons landslag har varit samlade i nio dagar och under den tiden har 20 spelare träffat media. Men det är bara en av startspelarna mot Finland som inte har gjort intervjuer och det är Amanda Ilestedt.

- Vi har haft en dialog och det har varit ett personligt önskemål från Amanda om att inte göra media under samlingen, och det har vi respekterat, säger presschef Fredrik Madestam till Fotbollskanalen.

Anledningen till att Ilestedt inte vill träffa media är kaoset som är i hennes klubblag PSG.

Den 4 november när PSG-spelarna Aminata Diallo och Kheira Hamraoui var på väg hem från en lagmiddag stoppades deras bil av två maskerade män. Männen drog ut Hamraoui och utdelade slag med ett järnrör mot hennes ben.

ANNONS

Först greps Diallo, misstänkt för att ligga bakom misshandeln. Men efter förhör släpptes hon på fri fot. Även PSG-spelaren Sakina Karchaoui förhördes gällande det inträffande.

Händelsen har skakat om PSG och inför landslagssamlingen för över en vecka sedan önskade Fotbollskanalen, genom Fredrik Madestam, att få prata med Ilestedt för att höra hur hon har upplevt händelsen och om det har påverkat henne.

Men någon media har hon inte gjort.

Nu återstår bara tisdagens match mot Slovakien innan spelarna återvänder till sina klubbar.

- Det är en pågående utredning. Det kändes bäst att respektera Amandas önskemål, och så kommer hon säkert att prata om det här någon annan gång, säger Madestam.

Har PSG önskat att hon inte ska prata med media om det som har inträffat?

- Jag har inte fått den bilden. Jag har inte varit i kontakt med klubben och Amanda har inte sagt något om det.

ANNONS

Enligt L'Equipe utreder fransk polis om en hämndaktion från ett av Hamraouis ex kan vara orsaken till attacken. Enligt rapporterna har fyra PSG-spelare, varav Diallo är en av dem, fått anonyma telefonsamtal från en man som påstått sig vara ett ex till Hamraoui. Mannen har under samtalen hävdat att han är ute efter hämnd på Hamraoui för att hon "förstört hans liv".

Enligt fransk media ska den tidigare Barcelona-spelaren - och sportchefen - Eric Abidal förhöras av polis då flera PSG-spelare vittnat om att Hamraoui ringt till Abidal dagen efter attacken.

Enligt Le Monde vill polisen kartlägga Abidal och Hamraouis relation. Tidningen skriver att det inte är uteslutet att Abidals fru, Hayet Abidal, kan kallas till förhör.