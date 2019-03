Italienske förbundskaptenen uppmärksammade svenska klimataktivisten: "Fortsätt framåt"

Inför riksdagsvalet i höstas inledde svenska Greta Thunberg, 16, en strejk utanför riksdagen. Thunberg satte sig utanför riksdagen med skylten ”Skolstrejk för klimatet” och därefter växte strejken till flera länder. Den svenska miljöaktivisten har också fått ett rejält genomslag och hon har fått tala inför flera av världens ledare gällande klimatfrågan.

Men det är inte bara i politikens värld som Thunberg uppmärksammas. När den stora klimatmanifestationen ”Global strike for future”, som Thunberg var initiativtagare till, ägde rum i fredags fick hon även beröm av den italienske förbundskaptenen Roberto Mancini för sin gärning.

"Tack för vad du gör Greta Thunberg. Fortsätt framåt för våra barns och barnbarns framtid och för alla kommande generationer", skrev han på sitt Twitterkonto.

Grazie per quello che fai @GretaThunberg, vai avanti per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti e per tutte le prossime generazioni!#climatestrike #schoolstrike4climate #fridaysforfuture pic.twitter.com/5zo6a96WAj