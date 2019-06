Janogy bänkades igen – trots hjälte i två raka matcher: "Självklart hoppades jag starta"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Först hoppade Madelen Janogy in i genrepet mot Sydkorea och gjorde matchens enda mål. Sedan hoppade hon in i premiären mot Chile och satte 2-0-målet.



Men trots hjälte i två raka matcher så bänkades hon mot Thailand. I stället fick Lina Hurtig starta i stället för Sofia Jakobsson.



- Det är jättesvårt att veta hur Peter tänker. Men vi har ändå en bra dialog och vi kan prata med varandra, säger Janogy.



Blev du förvånad över att inte få starta?

- Nej, det skulle jag inte säga att jag var. Det är väldigt tuff konkurrens och jag har inte varit med så mycket och det är skillnad på att hoppa in sista tio och att starta en match. Det är jag medveten om.



- Men självklart ville jag starta och hoppades att starta. Men jag var inte förvånad.



Tycker du att du skulle ha startat?

- Det är ju jättesvårt att säga. Jag vill ju alltid spela. Sedan köper jag att jag inte spelar.