Lag i U19-allsvenskan dödshotat på sociala medier: "Oerhört grovt"

Stockholmsklubben FC Djursholms juniorlag, U19, håller till vardags till i motsvarande allsvenskan för den åldersgruppen, samma serie där bland annat AIK, Hammarby och Djurgården har lag representerade. I samband med en match nyligen fick spelarna i laget motta grova dödshot på sociala medier. Av personens Facebook-profil att döma är mannen bosatt i Danmark.

Personen skrev bland annat: ”Patetiska människor!!! Ni måste dödas!!! Ert U19 lag måste bli halshuggna!!!"

Hoten publicerades av klubbens U19-ansvarige Tobias Celedon, som skrev: ”Detta är nog lågvattenmärket under alla år jag jobbat med ungdomsfotboll. Under matchens gång mottar klubben hotet nedan på spelarna i U19. Gissar att det gäller ett förlorat bet, hoppas innerligt att han spelat bort sin familjs besparingar och får en riktigt rutten sommar.”, skrev Celedon.

Att det faktiskt skulle röra sig om ett förlorat vad, vill dock inte FC Djursholms klubbchef, Anders Wasserman, spekulera i.

- Det är hans (Celedons) personliga åsikter och det får han stå för, säger han till Fotbollskanalen.

- Vad jag kan se är det en dansk som supportar Hamburg SV och nåt lokalt danskt lag, så han har inga kopplingar till Sverige eller FC Djursholm överhuvudtaget.

Som många andra som sett inlägget till klubben så reagerar han dock på formuleringarna.

- Vi fördömer verkligen hur han uttrycker sig och tycker att det är förkastligt, säger Wasserman

- Sättet som personen uttrycker sig är oerhört grovt och han gör det inte anonymt och det kan lika gärna tyda på detta det är ett kapat konto.

Dagens Nyheter rapporterade så sent som i början på maj om problemen som följt med det faktum att det går att spela på ungdomsserier, i form av försök till uppgjorda matcher. Dessutom stängdes en ungdomsspelare i Syrianskas U19-lag av i nio månader efter att ha ingått ett vad inför en match som gick ut på att motståndarlaget skulle göra första målet.

Men Wasserman vill som sagt inte spekulera i om det aktuella fallet går att härleda till satsade pengar på matchen, han säger sig heller inte veta om någon spelare i U19-laget blivit utsatt för påtryckningar.

- Det är inget jag har fått kännedom om i alla fall.

FC Djursholm ska nu diskutera internt kring om man ska upprätta en polisanmälan. Det råds man till att göra av poliskommissarie Fredrik Gårdare, som leder polisens aktionsgrupp mot organiserad brottslighet inom idrotten.

- Polisen finns för det här och vi kan hjälpa de som är utsatta och trygga deras situation. Vi kan också hitta gärningspersonerna och agera mot dem så att det blir stopp på det här, säger han till Fotbollskanalen.

Gårdare menar att polisen ser allvarligt på det aktuella fallet och efter att ha fått ta del av informationen överväger man nu att inleda en utredning. Gårdare menar också att det är rimligt att anta att hotelserna har har kopplingar till spel.

- Vid en första anblick är det klart att det har bäring åt det hållet. Det kan var så att vi ska utreda det, det här är ett fall som jag bedömer just nu i alla fall så jag ska inte spekulera mer i det. Men det är allvarligt och vi tar tag i sådana saker. Det här är ett av flera vi har fått och inflödet har ökat när det gäller utsatta spelare. Även att ungdomar drabbas med hot och mutor.

- Vi ser allvarligt på det. Vi jobbar ju långsiktigt från polisens sida med att få ner antalet fall av otillåten påverkan mot personer inom idrotten. Dessutom är det allvarligt när det är ungdomar och barn som drabbas. Det förekommer betting, att man kan spela på svenska ungdomsmatcher och man kan också manipulera ungdomars matcher och påverka dem. Vi har flera fall och Syrianska FC är det som är uppmärksammat av er i media.

Enligt Gårdare har man just nu ett tiotal fall av vad man kallar otillåten påverkan (hot, påtryckningar m.m.) på sitt bord.

- Hos idrotten i stort, RF, men även hos Svenska Fotbollförbundet har det strukturerats upp betydligt bättre än tidigare. Vi har ett väldigt bra samarbetet med idrotten. Vi får in fall/brott via dem löpande just nu.