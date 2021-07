Lundh: "Blir en utmaning för Janne Andersson - tipset är Nilsson Lindelöf"

Hur reagerar du på att Sebastian Larsson slutar i landslaget?

Ganska väntat, trots allt. Även om VM bara är ett drygt år bort så är det osäkert om Sverige går dit och som det är nu kliver Larsson av på en topp när han varit lagkapten och gjort ett bra EM.

Vad har han betytt för Blågult?

Under Janne Andersson har han några gånger fallit bort men alltid tagit sig tillbaka in i startelvan. Klart att han betytt mycket med sin erfarenhet och sitt driv plus att han stod för en hel del fasta situationer. Han kom med i landslaget inför EM 2008 och var sedan med under Lars Lagerbäcks sista kval som inte lyckades. Under Erik Hamrén var han den spelare som gjorde flest matcher och en tongivande spelare, även om han på slutet var rätt ifrågasatt av framför allt supportrar. Trots det ville han tillbaka när Janne Andersson tagit över och även om en skada satte stopp för kvalhösten 2016 så var det en inhoppande Larsson som pressade Hugo Lloris att slå bollen till Ola Toivonen som ordnade 2-1 mot Frankrike.

Flera spelare som varit bärande i Janne Anderssons landslag (Marcus Berg, Sebastian Larsson, Mikael Lustig och Andreas Granqvist) slutar nu – vad innebär det för landslaget i framtiden?

Det blir en utmaning för Janne Andersson att snabbt få ihop en ny stomme som ska spela VM-kval mot Spanien och Grekland i september. Två matcher som kan bestämma mycket kring kvalgruppen. Förbundskaptenen har haft en dialog med spelarna, så det är klart att han är beredd. För fem år sedan slutade Zlatan Ibrahimovic, Kim Källström, Andreas Isaksson, Erik Johansson (numera Berg), Pontus Wernbloom och många undrade hur det skulle gå. Då fick Andersson ihop ett bra lag och ett tomrum innebär ofta att andra kliver fram.

När alla rutinerade spelare nu slutat i landslaget – vem kommer ta över som lagkapten?

Det finns flera namn och Victor Nilsson Lindelöf, Albin Ekdal och Emil Forsberg är med där. Pontus Jansson har också varit kapten men har inte spelat i startelvan och grunden måste väl vara att man är given där. Ett långskott är om Zlatan Ibrahimovic gör comeback. Tipset är väl Nilsson Lindelöf.