Lundh: Skatteparadis speglar en kultur i fotbollsvärlden

LÄS MER: GRANSKNING: Svenska toppagenternas affärer i skatteparadis

Fotbollsvärlden är naturligtvis bara en spegel av resten av världen. Vi har alla lärt oss av dokumentläckor som Panama och Pandora att en del människor går långt för att av olika skäl stuva undan förmögenheter, inkomster och kapital för att minska insynen.

I en globaliserad värld där gränser rivits och skillnaderna mellan fattiga och rika bara ökat i en jakt på tillväxt, tillväxt och tillväxt har det varit uppenbart att de som skaffat sig kapital velat skydda det. Inte bara för framtiden utan även för att man ska se till att minska avbränningar i form av skatter.

ANNONS

Det är viktigt att påpeka att även om en del av personerna som förekom i dokumentläckorna ovan kan ha brutit mot lagar är det inte olagligt att driva verksamhet i skatteparadis. Särskilt inte om man själv är boende i utlandet och har en verksamhet som är internationell och korsar många gränser.

Det finns två sidor av ett mynt som befinner sig i ett skatteparadis. Dels om det handlar om lagbrott, dels om det mer handlar om moral. I det första fallet är det inget att prata om, i det andra fallet är det upp till var och en hur man vill göra sett till där man bor och verkar.

Min kollega Martin Petersson har granskat de svenska landslagsspelarnas största agenter och var de bedriver sin verksamhet. Även om det inte är lätt att skaffa sig full insyn har han kunnat visa att det finns eller har funnits bolag på Brittiska Jungfruöarna, Cypern, Malta och Förenade Arabemiraten för flera av de tunga aktörerna.

ANNONS

Svenska landslagsspelare är en miljardindustri i sig där de som grupp omsätter höga löner, bonusar av olika skäl och transfersummor. Snittlönen i Premier League är över 30 miljoner kronor och ett kontrakt över fyra eller fem år ger kanske tio miljoner kronor till agenten.

Under 2000-talet har fotbollsindustrins värde fortsatt att växa. Förutom ökande priser på mediarättigheter har vi sett allt från stater likt Qatar och Förenade Arabemiraten till miljardärer och kapitalister från Kina, USA, Ryssland pumpa in miljarder. En stor del av tillväxten har gått via klubbarna ut till spelare, tränare och dess rådgivare.

Lägg till att vi lärt oss att agenter kan vara smörjmedel i många processer och att ALLA använder dem. Inte bara spelare utan även tränare, klubbar, ligor, förbund och organisationer likt Fifa och Uefa. Därmed är det lika parodiskt varje gång någon gnäller på agenter.

ANNONS

Svensk fotboll har i över 25 år jobbat tätt med norrmannen Rune Hauge och sett till att en hel del av de hundratals miljoner han tjänat hamnat i skatteparadiset Guernsey. Han har sålt landskamper, allsvenskan, VM-kval, EM-kval och länge hade han tio procent.

När han senast sålde allsvenskan till Discovery fick han 100 miljoner kronor av Svensk elitfotboll, även om Sef uppgav att det skulle betalas till hans bolag i München. Om det verkligen blev så är oklart då Hauge hamnade i en schism med den partner som fanns just i den tyska staden. Oavsett lär pengarna från folkrörelsen hamnat i Guernsey.

Kalmar FF sålde en spelare tätt före SM-guldets bärgande och skickade vidare halva summan till en brevlåda i London och sedan vidare till en brevlåda i Panama. Där det sedan inte gick att se vem som ägde halva rätten till spelaren. Det finns garanterat fler svenska klubbar som agerat likt detta vis.

ANNONS

En sportchef i allsvenskan förklarade att det var svårt att göra spelaraffärer i Brasilien utan att tryckas ut i gråzoner. Vilket också speglar en fotbollsvärld där många hamnar där och det garanterat är lätt att bli en del av den rådande kulturen. Om en gör så följer fler efter.

På Fotbollskanalen skildrade vi under 2021 hur över 20 svenska toppdomare antingen rättade sina egna deklarationer fem år tillbaka eller blev korrigerade och straffade av skatteverket. Skälet var att de inte hade tagit upp ersättningen för internationella uppdrag till beskattning, men när en dömd domare berättade om det i en förundersökning som Aftonbladet citerade blev det fart på både Skatteverket och en del av domarna.

Det är bara några år sedan jag var i kontakt med Fifa kring hur man ersatte alla som hade uppdrag för den internationella organisationen och hur dessa inkomster blev beskattade. Svaret var att det var upp till personerna att välja konto i valfritt land och sedan själv välja hur man skattade eller inte. Det börjar i toppen.

ANNONS

Det är kanske inte särskilt konstigt att agenter vars klienter tjänar en normal svensk årslön i veckan (433 000) är en del av en värld där det finns smarta lösningar. Placera pengarna på en ö i Västindien? Eller ett upplägg via Cypern eller Malta? Något som är förmånligt och ger mer över.

Via sociala medier får vi inblick i en spelarvärld där det är privatflyg, sportbilar, fina hus, överdådiga semestrar med privat kock samt exklusiva klockor och kläder med enorma loggor samt fina reseattiraljer. Märken som Louis Vuitton, DSquared2, Gucci, Givenchy, Balmain, Prada och Balenciaga är flitigt förekommande.

Oavsett från vilket politiskt håll man ser på utvecklingen i världen - och där fotbollen är en del - kan man inte blunda för att individen är i centrum och det är helt rätt att belöna sig själv. Då är inte steget långt bort från att se till att värna sin belöning på alla möjliga sätt och därför sätta upp bolag på ställen som lever på sin skattemässiga särställning.

ANNONS

Givetvis är det lätt att bara hamna på privatpersoner, men även globala bolag jagar de här fördelarna. Amazon, Google, Meta, Nike, Fedex och en rad andra giganter ser till att maximera sina intäkter och minimera skadeverkningarna i form av skatter genom att planera smart. Även de tar mer eller mindre del av skatteparadisens verklighet.

Fortfarande är skatter en känslig fråga i Sverige. Att helt enkelt göra rätt för sig, även om vi som land rört oss bort från hetsjakten på Björn Borg när han flyttade till Monaco. Det blir helt enkelt en moralisk aspekt kring om man gjort rätt för sig eller inte. Tar man sitt ansvar?

Nu går det inte att pådyvla det på agenter som är skrivna i Portugal, Spanien, Förenade Arabemiraten, Monaco eller var man nu bor eller har bott. De jobbar på en internationell marknad och man kan misstänka att de delvis valt bostadsort efter upplägg och möjlighet att maximera intäkten. Internationella affärer gör det än lättare att hamna på andra ställen i världen.

ANNONS

Innan man rasar mot att det sker bör man fundera på hur man själv gjort om det rasat in miljoner och man haft möjligheten att skifta undan dem på ett förmånligt vis. Givetvis hade inte alla nappat på det, men frågan är hur många av oss som valt det spåret? Nu är fotboll en lagsport som bygger på solidaritet, men när det handlar om hur man tar hand om framgångarnas avkastning är det upp till var och en och kulturen i fotbollsvärlden är tydlig.