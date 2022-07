GRANSKNING: Svenska toppagenternas affärer i skatteparadis

LÄS MER: Lundh: Skatteparadis speglar en kultur i fotbollsvärlden

De tjänar mångmiljonbelopp på att göra affärer kring spelare och har makt över vad som händer på transfermarknaden både i Sverige och i vissa fall utomlands. Men vilka är agenterna som finns runt landets bästa herrspelare, varifrån driver de sin verksamhet och vad finns det för bolag bakom transaktionerna?

Fotbollskanalen har tagit en närmare titt på agenturerna som representerar spelare som under någon av de senaste samlingarna varit en del av herrlandslaget. Vissa av spelarna jobbar med utländska agenter, exempelvis företräds Dejan Kulusevski av den italienske toppagenten Alessandro Luccis bolag WSA, men de allra flesta representeras av agenturer som är svenska eller har kopplingar till Sverige.

I Sverige finns det framför allt fem aktörer som sticker ut. Sammantaget representerar de en stor del av landslagsspelarna och de senaste åren har de överlag varit framstående på den svenska marknaden.

* Stjärnagenten Hasan Cetinkaya, som via sin agentur HCM Sports Management inte bara representerar svenska toppnamn utan också en rad internationella stjärnor, exempelvis Frenkie de Jong (Barcelona), Denis Zakaria (Juventus) och Donny van de Beek (Manchester United).

* Omstridde Vladica "Vlado" Lemic, en serbisk toppagent som har svenska samarbetspartners och utöver blågula stjärnor företräder spelare som Luka Modric (Real Madrid) och Nemanja Matic (Manchester United).

* VM 94-hjälten Martin Dahlin, som blev agent efter den framgångsrika spelarkarriären och samarbetar med exempelvis förre landslagsspelaren Marcus Allbäck.

* Agenturen Nordic Sky, med Anders Carlsson och Per Jonsson i spetsen.

* Patrick Mörk, som nyligen stängdes av i ett år över hela världen efter ett regelbrott, och hans agentur Global Soccer Management.

Samtliga av de fem agenturerna har verksamhet som sträcker sig utanför Sveriges gränser. De gör alla internationella affärer och har antingen bolag eller sin hemvist utomlands.

Exempelvis har Nordic Sky expanderat de senaste åren. Agenturen har filialer i Norge, Danmark, USA och Turkiet. Företrädaren Anders Carlsson har också bott utomlands under många år, i Brasilien och Portugal.

Fotbollskanalens genomgång visar vidare att flera av de stora agenturerna har bolag i skatteparadis runt om i världen. Länder som erbjuder låga skattenivåer och/eller begränsad insyn i företag. Dahlin, Cetinkaya, Mörk och Lemic har alla kopplingar till skatteparadis.

Skatteexperten Torsten Fensby, som jobbat med frågor som rör internationell skatteflykt under många år för exempelvis den internationella samarbetsorganisationen OECD, förklarar att det är vanligt att aktörer som bedriver agentverksamhet - oavsett om det är inom fotbollen eller någon annan bransch - har bolag i skatteparadis.

- Agentverksamhet går nödvändigtvis inte att geografiskt lokalisera till en given plats. Kontoret är på fickan många gånger. Ser man till ett traditionellt arbete där du går till jobbet varje dag blir det väldigt uppenbart var du ska betala skatt. Men utvecklingen av ”anywheres” gör det lättare att använda skatteparadis för att undgå beskattning i högskatteländer. Det vill säga de länder där man egentligen är bosatt och arbetar, säger Fensby.

- Agentbranschen är ett typexempel på svårigheten med att fastställa var inkomster uppbärs. Den absoluta majoriteten av inkomster i den typen av verksamhet landar i skatteparadis utan att skattemyndigheter har någon möjlighet att se det. Om det inte genomförs en revision och man kan knyta inkomsterna till exempelvis Sverige.

Att skatteplanera eller att ha ett bolag i ett skatteparadis är per automatik inte olagligt.

***

Den förre landslagsstjärnan Martin Dahlin flyttade till skatteparadiset Monaco i mitten på 2000-talet. I en intervju med Expressen 2017 medgav han att det finns ”skattemässiga fördelar” med att bo i Monaco, och han sa också:

- Man ska inte sticka under stol med att det är en stor fördel att driva ett företag härifrån.

Som privatperson behöver man inte skatta någonting på sina inkomster i Monaco, men företag vars inkomster till mer än 25 procent kommer från verksamhet utanför landets gränser ska skatta upp till 33,33 procent. Och nu kan Fotbollskanalen avslöja att Dahlin drivit bolag på annat håll genom åren.

Fotbollskanalen har tagit del av dokument från Brittiska Jungfruöarnas officiella bolagsregister som visar att den tidigare storspelaren startade ett företag vid namn MD Management Limited i Road Town på Jungfruöarna den 25 juli 2006 och att det avvecklades först den 30 december i fjol. Kort därefter, i januari i år, flyttade Dahlin tillbaka till Sverige från just Monaco. Bolaget på den karibiska ögruppen var alltså aktivt under tiden då han inte var skattskyldig i Sverige.

Brittiska Jungfruöarna är världens största skatteparadis för företag, enligt organisationen Tax Justice Networks senaste rankning från 2021. Där är skatten för bolag med verksamhet utomlands noll - och historiskt har insynen i företag varit starkt begränsad, vilket möjliggjort för företagare att så gott som anonymt dra nytta av det gynnsamma skattesystemet.

Panamadokumenten, från 2016, är en av de senaste årens stora läckor som visat hur företag och olika former av makthavare skatteplanerar eller flyr undan skatt via skatteparadis. Och hälften av de företag vars uppgifter blev offentliga genom Panadokumenten fanns på Brittiska Jungfruöarna.

Ögruppen i det karibiska havet, som är ett brittiskt utomeuropeiskt territorium, är helt enkelt ett stort finansiellt centrum där många har tillgångar och undgår skatt som egentligen borde eller kunde ha tillfallit något annat land. Just nu är också Brittiska Jungfruöarna på tapeten kopplat till de sanktioner som införts mot Ryssland efter landets invasion av Ukraina.

I mars skrev exempelvis den brittiska tidningen the Guardian att Storbritannien befarar att ryska oligarker lyckas undvika sanktionerna genom att gömma sina tillgångar på Brittiska Jungfruöarna. Då skrev också tidningen att det är just Jungfruöarna, tillsammans med Cypern, som tar emot mest pengar från ryska affärsmän.

På Brittiska Jungfruöarna kan företagare representeras av en så kallad ”agent”. Information om vem som är direktör eller ägare, alltså bolagets verkliga innehavare, är nödvändigtvis heller inte offentlig. Dahlins bolag företräddes av en agent under alla sina år i skatteparadiset, men i ett av dokumenten som är offentliga och som Fotbollskanalen tagit del av framgår det att det var den svenske agentens företag.

Den 6 december i fjol skrev nämligen Dahlin under en plan om avveckling av företaget som ”ensam direktör” för bolaget. Och i ett annat dokument som Fotbollskanalen kommit över framkommer att Dahlin blev direktör för bolaget den 25 juli 2006, samma dag som det startades.

Agenten som företrädde bolaget under den sista tiden (Dahlin använde sig av flera olika agenter under de 15 åren på Jungfruöarna) är ett företag som finns över hela världen och erbjuder andra bolag rådgivning rörande bland annat juridik, bolagsstruktur och skatt. MD Management Limited var skrivet hos just det bolaget, på en adress i Road Town på Jungfruöarna.

På Brittiska Jungfruöarna är i princip alla bolag så kallade brevlådeföretag, bolag som saknar egentlig verksamhet i området, förklarar experter som Fotbollskanalen talat med.

- Allt bygger på fiktioner. Till och med de banker och revisionsbyråer som finns där ligger i hus som ser ut att vara byggda på 1800-talet. Det finns ingenting. Allt är ren fiktion. Självfallet sker ingenting på Brittiska Jungfruöarna. Däremot registreras inkomster där och så kan man ha bankkonton på helt andra ställen på jordklotet, säger Torsten Fensby.

Johan Lundberg, skatterevisor hos Skatteverket som jobbat med utlandstransaktioner under många år, säger också:

- Ja, i princip alla företag som finns på Brittiska Jungfruöarna tror jag är brevlådeföretag. Man talar om att ha verklig etablering (för att inte klassas som brevlådeföretag), och det innebär att man ska ha någon personal eller verksamhet som bedrivs från någon lokalitet där.

- All kommersiell verksamhet bedrivs ju utanför BVI (Brittiska Jungfruöarna) och därför kallas företagen där för offshore-bolag. Då finns bolaget i ett land men verksamheten bedrivs någon annanstans, fortsätter Lundberg.

Bolaget som företrätt Martin Dahlin på Brittiska Jungfruöarna har agenten fler kopplingar till. Två bolag inom samma koncern som det som representerat Dahlin i Karibien är företrädare för ett företag som Dahlin har på lågskatteön Cypern. Det visar ett företagsregister som drivs av cypriotiska myndigheter. Bolaget heter MD Sports Management Limited och Dahlin själv är officiellt inte företrädare för det. Men han har hos både det italienska och tyska fotbollsförbundet registrerat ett bolag vid namn MD Sports Management Ltd och samma adress, i staden Limassol, som företaget på Cypern är skrivet på.

Det är i en officiell agentrapport från 2019 som bolaget och adressen finns registrerad hos det italienska förbundet. I samma rapport finns en adress i Monaco skriven på Dahlin. Hos det tyska förbundet är det i en översikt över registrerade agenter från 2020 som Dahlin står listad på det Limassol-baserade företaget MD Sports Management Ltd.

Det cypriotiska bolaget startades 2017 och är fortsatt aktivt, enligt det cypriotiska företagsregistret. Adressen som företaget är skrivet på finns registrerad i den så kallade Paradisläckan och på den är flera bolag inom den nämnda koncernen skrivna.

Efter att ha haft bolaget på Brittiska Jungfruöarna i mer än 15 år valde alltså Martin Dahlin att avveckla verksamheten i december i fjol. I januari i år flyttade han tillbaka till Sverige från Monaco och i mars drog han igång företagsverksamhet även i Sverige. Det nya bolaget heter MD Management AB och det ska bedriva ”management- och agentverksamhet för professionella idrottsutövare”.

Att ha ett bolag i ett skatteparadis är i sig inte olagligt och Dahlin behövde inte skatta i Sverige under tiden som hans företag på Jungfruöarna var aktivt, men det finns bara en förklaring till varför man har ett bolag där, enligt Torsten Fensby. Man vill undvika skatt.

- Det är av skatteskäl, säger skatteexperten.

Skatteverkets Johan Lundberg:

- Man har ingen beskattning på inkomst som inte tjänas in på Brittiska Jungfruöarna. Tidigare har det också funnits en väldigt strikt sekretess rörande ägaruppgifter. Man kräver heller inte in någon redovisning för de här bolagen. Man får väl betala in en administrativ avgift för att hålla företagen registrerade, det är väl den enda kostnaden man har där.

Numera ska Brittiska Jungfruöarna dela med sig av information om bolag på ögruppen till andra nationers myndigheter, exempelvis om vem som är ägare. Men enbart när det finns konkreta misstankar om skattefiffel.

- Det förutsätter att vi frågar, att vi har en anledning att fråga. Det är inte alltid att vi upptäcker allt, säger Johan Lundberg.

Men historiskt har man kunnat ha tillgångar på Brittiska Jungfruöarna i princip helt anonymt.

- När jag började jobba med de här frågorna på 90-talet var det betongsäkert. Då fanns det ingen som helst möjlighet att komma åt de som är aktiva där. I dag finns det olika typer av informationsutbyte. Länder är egentligen skyldiga att skicka information till landet som personen är bosatt i men det går att trixa med det. Det finns möjligheter att trixa kring det automatiska informationsutbytet, säger Torsten Fensby.

- Däremot finns det ju också ett informationsutbyte på begäran. Om en skattemyndighet genomför en revision och hittar dokument eller annat som indikerar att det finns inkomster på Brittiska Jungfruöarna som ska beskattas i Sverige finns det förutsättningar för att komma åt den informationen.

Han fortsätter:

- Men man måste ha goda skäl för att anta att personen har inkomster och annat där som borde ha deklarerats i Sverige. Så man får inte bara slänga ut ”nät” lite brett och hoppas på napp.

Martin Dahlin skriver följande i en kommentar till Fotbollskanalen:

”Jag har bott utomlands i 31 år varav dom senaste 17 åren i Monaco. Där har vi haft olika bolagsupplägg som mina rådgivare satt upp”.

Han uppger också att bolaget på Brittiska Jungfruöarna är ”sedan länge nerlagt”. Avslutningsvis skriver Dahlin:

”Sedan i slutet på februari driver jag min verksamhet ifrån Sverige”.

***

Även nämnde Hasan Cetinkaya, agent till blågula stjärnor som Victor Nilsson Lindelöf och Emil Forsberg, har kopplingar till skatteparadis. 2019 intervjuades han av Aftonbladet och sade då att han har sin bas i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Hos det tyska förbundet har han registrerat bolaget HCM Sports Management FZE och uppgett en adress i staden Ras Al Khaimah, som ligger i Förenade Arabemiraten. Tidigare har han också haft en adress i Dubai registrerad hos det tyska förbundet, vilken Cetinkaya även uppgett för italienska förbundet enligt en agentrapport från 2019. I samma italienska register finns uppgifter om ett annat bolag som Cetinkaya lämnat in. Han har nämligen registrerat bolaget HCM Sports Management Limited och en adress i Santa Venera på Malta.

Just HCM Sports Management FZE och HCM Sports Management Limited har även registrerats som bolag hos det engelska fotbollsförbundet.

FZE står för ”Free Zone Establishment”. I Förenade Arabemiraten finns det en mängd olika så kallade ”frizoner” och där finns varken bolagsskatt eller privat inkomstskatt för företag som inte är banker eller oljebolag. Till sommaren införs en nioprocentig skatt för företag, meddelade Förenade Arabemiraten i fjol. Utländska investerare som inte har affärsverksamhet i landet behöver dock inte betala den och bolag i de nämnda frizonerna kommer åtnjuta lättnader så länge de ”uppfyller alla nödvändiga krav”, har finansministeriet i landet uttalat.

På Malta är skattenivåerna för bolag med verksamhet utomlands låga. 2017 uppgav BBC att Malta är det EU-land med lägst bolagsskatt för den formen av företag (fem procent).

Maltesiska myndigheter har ett register över alla bolag i landet och i det finns två företag som Hasan Cetinkaya är involverad i. De registrerades båda i februari 2018 och är fortsatt aktiva. Dels rör det sig om nämnda HCM Sports Management Limited, men också HCM Sports Management Holding Limited.

Holding-bolaget ägs av Hasan Cetinkaya och ett annat bolag, som också är registrerat som företrädare för agentens bolag. Företaget som representerar holding-bolaget äger HCM Sports Management Limited tillsammans med just holding-bolaget.

Cetinkayas två bolag på Malta är skrivna på samma adress som företaget som agerar representant för dem, och det bolaget är en del av Paradisläckan. Företaget beskriver sig som ett bolag som ger privatpersoner och företag olika typer av finansiell rådgivning, exempelvis rörande skatter och juridiska frågor kopplade till investeringar och olika ekonomiska transaktioner. På sin hemsida skriver man att företagets vd, som har olika roller i Cetinkayas två maltesiska bolag, har ”omfattande erfarenhet av finansiell service och internationell strukturering av skatt”.

Cetinkayas agentur har vidare en koppling till Singapore, åtminstone utifrån information på exempelvis sajten Transfermarkt. Där är agenturen registrerad på en adress i Singapore under namnet HCM Sports Management. Om man har bolag eller inte i landet är dock oklart.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med Hasan Cetinkaya som uppger att han på grund av hög arbetsbelastning kopplat till det pågående transferfönstret inte har tid att talas vid. Men i en skriftlig kommentar till frågor om hans koppling till Malta, Förenade Arabemiraten och Singapore meddelar han att han har ”500-600 bolag” och det ”runt om i världen”.