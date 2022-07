Magproblemen över i Schweiz - Terchoun ansluter till truppen

Sverige spelar under onsdagen mot Schweiz på Bramall Lane i Sheffield i EM. Inför matchen har Schweiz haft magproblem i truppen, då nio spelare och elva ledare drabbats, vilket gör att några spelare riskerar att missa kvällens möte med Sverige.

Under Schweiz träning i går saknades fyra spelare - Rahel Kiwic, Lara Marti, Julia Stierli och Meriame Terchoun. Kiwic, Marti och Stierli var med truppen under tisdagen, medan Terchoun var på annat håll på grund av symptom under tisdagen.

Nu meddelar det schweiziska landslaget att Terchoun ansluter till övriga i landslaget under onsdagseftermiddagen inför kvällens match på Bramall Lane. Däremot är det förstås oklart om hon får minuter på planen den här kvällen.

Schweiz förbundskapten Nils Nielsen sa under gårdagens presskonferens att det är lite ovisst kring hur många eller om någon av spelarna, som haft magproblem, kan spela från start mot Peter Gerhardssons landslag.

- Jag vet att vi kommer starta med elva, men jag vet ärligt talat inte hur många vi kan sätta in. De har inte kunnat träna, så vi kommer träna i dag och sedan får vi se hur de mår efteråt, men jag vet redan att det finns åtminstone tre spelare som inte mår tillräckligt bra för att träna i dag. Självklart kommer de inte kunna starta i morgon, sa Nielsen då.