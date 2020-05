Majoriteten av allsvenska klubbarna kritiska till startdatumet: "Lite märkligt"

När den svenska ligafotbollen sköts upp fattade ligaorganisationen EFD ett inriktningsbeslut om att starta damallsvenskan i månadsskiftet maj/juni. EFD har inte kommunicerat något annat och i dagsläget är Folkhälsomyndigheten skeptiska till senioridrott redan i månadsskiftet - vilket har resulterat i att de allsvenska klubbarna har svårt att förbereda sig för en seriestart 31 maj.

- Vi har fått en fråga, som alla anda klubbar, kring hur vi ser på att starta serien 31 maj och där har vi framfört tydligt att vi inte tycker 31 maj känns realistiskt. Främst eftersom vi fortfarande inte får spela träningsmatcher, vi får inte heller resa kors och tvärs över Sverige och det är fortfarande rekommenderat att man minskar sina sociala kontakter - vilket till exempel har gjort att vi inte har någon mötesverksamhet nu. Det känns som tre helt avgörande aspekter innan man kan komma igång med en träningssäsong. Det är lite märkligt att de fortfarande håller fast vid 31 maj, säger Linköpings sportchef Olof Unogård till Fotbollskanalen.

Fotbollskanalen har tillsammans med TV4 Sporten hört av sig till samtliga tolv allsvenska klubbar och rundringningen visar att en majoritet är kritiska till startdatumet. Sju av tolv klubbar tycker 31 maj är en för tidig start och många vill skjuta upp det med en månad. En klubb har ingen åsikt i frågan.

- Det är klart att det går men om man jämför med herrallsvenskan, de ska klämma in 30 omgångar plus någon cupmatch. Där är det ännu tajtare att få in träningsmatcher. Nu har vi på damsidan valt att stryka cupen och har 22 omgångar så det borde gå att få in träningsmatcher innan allt drar igång, och det vill vi göra. Då känns det bara dumstridigt att forcera 31 maj när det finns så mycket som pekar på att det kommer bli svårt, fortsätter Linköpings sportchef Olof Unogård.

Unogård menar att återkopplingen från referensgrupp, den grupp som fattar beslut gällande seriestarten, borde ha varit tätare och bättre - för att uppdatera klubbarna med information.

- Alla har olika förutsättningar och har i och med det olika anslag kring vad de tycker. Det finns massa olika parametrar som man försöker ta hänsyn till och där vi har försökt göra så gott det går. Sedan blir det alltid några som inte är nöjda, säger Elitfotboll Dams generalsekreterare Tomas Hoszek till TV4 Sporten.

En klubb som däremot står redo för att starta allsvenskan är Eskilstuna United.

- Vi är redo rent fysiskt och rent mentalt. Vi är på det datumet. Sedan är det väl bra om vi får spela någon träningsmatch innan - tänker jag - och det har vi planerat för. Men då behöver Folkhälsomyndigheten och Svenska Fotbollsförbundet och EFD bli eniga om att vi kan spela och resa då. Om de stjärntecknen står rätt så spelar vi gärna 31 maj, säger klubbens huvudtränare Magnus Karlsson till Fotbollskanalen.

Dennis Nyberg