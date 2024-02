Sef-toppen: "Alla scenarion är möjliga"

I januari kunde Fotbollskanalen berätta att det under en tid funnits missnöje från elitklubbar på damsidan rörande storleken på de centrala medel som når fram till föreningarna via ligaorganisationen Elitfotboll dam (EFD).

- Det är många som är missnöjda med att av de pengar som kommer in till EFD stannar det mesta på kansliet och centralt och det har varit ett utbrett missnöje i flera år, sa en källa till Fotbollskanalen då.

Missnöjet ledde i sin tur till att EFD:s ordförande Annika Grälls nyligen lämnade sin post, erfar Fotbollskanalen. Källor uppgav att klubbarna hon representerat helt enkelt ville se en ny ordförande i organisationen, som också tar plats i SvFF:s styrelse.

Annons

Sedan en tid tillbaka har det inom fotbollsrörelsen talats om ett eventuellt samgående av EFD och Sef (Svensk elitfotboll, herrsidans motsvarande intresseorganisation) för att bättre kunna ta tillvara på den tillväxt man hoppas på kring damfotbollen.

Men att det fortfarande är pressat ekonomiskt kring många klubbar på damsidan plus att EFD inte har övertygat i sitt arbete har gjort att tvivel väckts kring saken från sina håll.

Intensiva samtal om att slå ihop organisationerna har dock förts sedan en tid tillbaka, vilket Fotbollskanalen tidigare avslöjat.

- Det är en extremt svag organisation och det är intensiva samtal om att gå ihop och även om det kommer ta tid innan det är genomfört så verkar alla se att det är ett måste, sa en källa med direkt insyn till Fotbollskanalen i januari.

Annons

Nu skriver även Expressen att Sef och EFD diskuterar en hopslagning. Frågan har varit uppe för diskussion i olika forum med klubbrepresentanter och ambitionen är att det hela ska bli verklighet inom de närmsta åren. En arbetsgrupp har tillsats för att försöka genomföra saken.

Johan Lindvall, generalsekreterare på Sef, ser i grunden positivt på en gemensam organisation för alla svenska elitklubbar. Men det är mycket som ska lösas innan det kan bli verklighet.

När Fotbollskanalen når honom ger han en uppdatering i frågan som alltså har varit aktuell sedan en tid tillbaka:

- Status är att vi är i ett väldigt tidigt skede. Vi (Sef och EFD) jobbar i dag redan tillsammans i olika frågor men tittar nu på om det finns anledning för ett ännu tajtare samarbete. Det är ett önskemål från klubbarna, säger Lindvall till Fotbollskanalen.

Annons

- Vi får fler och fler dubbelklubbar. Därtill har vi en omvärld som går åt det hållet: att göra mer gemensamt. Det är tidigt men vi sitter i samma rum och diskuterar. I dagsläget har det inte hänt så mycket mer än att vi har konkreta diskussioner. Det är viktigt att det får ta den tid som krävs.

För dubbelklubbarna finns det en given vinning med en hopslagning. Är det lika positivt från singelklubbarna?

- Vi gör den kartläggningen just nu, så det kan jag inte svara på. För dubbelklubbarna är den riktningen given men det är viktigt att vi (Sef) får med oss alla våra 32 klubbar och att EFD får med sig alla sina 28. Alla ska ha förståelse och få tycka till om det innan vi tar beslut.

I vilken riktning går diskussionerna just nu?

- Vi har satt oss tillsammans eftersom vi ser enorm potential med att samarbeta, sen får vi se. Förankringen och att få med oss alla (elitklubbar) är helt avgörande för att det här ska bli bra. Men det är för tidigt att säga vad vi kommer landa i.

Annons

Vidare öppnar Lindvall för att delar av verksamheterna kan slås ihop, men att både Sef och EFD i sig fortsatt står som två separata organisationer. Han är dock fåordig om detaljer.

- En total sammanslagning… vi vet inte om det är där vi kommer landa heller. Det finns ganska många tunga saker att analysera ordentligt först. I vilken grad vi ska samarbeta och så vidare. Men dialogen vi har är jättepositiv. Det är spännande diskussioner, säger Sef-toppen.

Tolkar jag det rätt som att du öppnar för att "bara" slå ihop vissa delar, utöver de samarbeten ni har i dag?

- Du tolkar det varken rätt eller fel. Allt är öppet. Vi ska göra det som är bäst för klubbarna och sen får diskussionerna avgöra vad det är. Det finns inget som är stängt, allt är öppet. Alla scenarion är möjliga. Vi behöver se till att vi landar rätt.

Annons

Vilken tidsram jobbar ni efter?

- Jag vill inte säga någon tid då beslutet ska vara taget. Vi har sagt att vi ska hålla tempo i arbetet men inte stressa. Vi får bara en chans att göra det här på ett bra sätt och då är det viktigt att det görs ordentligt.