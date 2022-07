Marklund: "Blivit en nyckelspelare"

Sverige blev under söndagskvällen klart för kvartsfinal i EM efter att ha besegrat Portugal med 5-0. Här listar Fotbollskanalens expert, Hanna Marklund, de tre svenska spelarna som presterat bäst under gruppspelet.

Kosovare Asllani

Efter en lite trevande inledning tycker jag att hon har klivit fram mer och mer och vuxit in i turneringen och var briljant mot Portugal. Hon är ovärderlig, hon som hittar ytor och som gör att spelarna kan komma rättvända. Utmanar och tar sig förbi en mot en - spelar de avgörande och oväntade bollarna. Hon står för det kreativa spelet, och har visat att hon tar mycket ansvar på planen. Hon är jätteviktig i Sveriges effektivitet när det kommer till det höga presspelet och det är hon som styr mycket.

Jonna Andersson

En spelare som blivit viktigare och viktigare för det svenska spelet. Bidrar med mycket löpningar, det är hon som gör att Sverige får bredd i anfallsspelet och hennes inspelsfot är väldigt bra. Mål i första matchen och visade på fin form när hon spelade in två målgivande hörnor. Blivit otroligt viktig för Peter Gerhardsson och har under EM blivit en nyckelspelare.

Nathalie Björn

En all-around spelare som kan spela på olika positioner. En spelare med en bra passningsfot och blick för spelet plus en duellspelare. I backlinjen tillförde hon bättre passningsspel, följsamhet och snabbhet. Hon får plus för att hon kan kliva in i stället för Caroline Seger om lagkaptenen inte kan spela.