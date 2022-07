Musovic rasar: "Ett skämt"

Sverige besegrade Schweiz med 2-1 på Bramall Lane i Sheffield under onsdagen. Men segersiffrorna hade kunnat blivit ännu större - Rebecka Blomqvists 3-1-mål dömdes bort efter en lång VAR-granskning.

Men sett till tv-bilderna är den svenska anfallaren till synes onside, vilket är något som får landslagsmålvakten Zecira Musovic att uttrycka sin ilska på sina sociala medier.

"VAR uteslöt vårt mål i går på grund av offside, men offsidelinjen har dragits på fel sida av bollen. Vi har alltså ett VAR-rum som ska stötta domaren, men samma VAR-domare känner uppenbarligen inte till reglerna. Det är ett skämt", skriver hon.

Dessutom har Sveriges assisterande förbundskapten, Magnus Wikman, uttryckt sin besvikelse över VAR-rummets beslut.

- Jag blev förvånad, utifrån att vi har VAR, och att det inte bygger på att man inte ser att det är en axel, ett finger, en hand, en mage eller vad det nu är, men att man inte vet var man drar linjen. Det tycker jag är ett väldigt stort misstag som inte får ske. Jag tycker att det är dåligt gjort av VAR-domaren.

Landslaget har skickat in en skrivelse om det felaktiga beslutet till Uefa.

