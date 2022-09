Nilla Fischer lägger landslagsskorna på hyllan

Efter 21 år har en lång landslagskarriär nått sitt slut. Nilla Fischer väljer att lägga landslagsskorna på hyllan.

Nilla Fischer tackade under förra sommaren nej till OS i Tokyo då hon väntade tillökning i familjen. I samband med OS-nobben öppnade landslagsveteranen upp för att spela EM. Ett mästerskap som hon sedan kom att tacka nej till.

"Att sträva efter jämställdhet innebär också att praktisera och leva efter det. Därför är det dags att ta ett beslut om att min tid i landslaget är över. Det har gått 21 år sedan jag gjorde min första landskamp, det känns som en livstid av glädje, lycka, utmaningar och upplevelser som jag kommer att värna om för resten av mitt liv. Det har varit en väldigt stor ära i min karriär. Tack för förtroendet och förmånen", skriver hon på sina sociala medier.

Peter Gerhardsson:

- Jag vill tacka Nilla för sina fina insatser för landslaget under lång tid. Nilla har verkligen varit värdefull under min period som förbundskapten och var en viktig spelare som på ett riktigt bra sätt bidrog till att vi tog VM-bronset 2019. Nilla är en stor ledare och ett föredöme både på och utanför planen. Så tack för väl utfört arbete i landslaget under lång tid, säger han till Svenska Fotbollförbundets hemsida.

Dessutom hyllas mittbacken av landslagschefen, Marika Domanski Lyfors:

- Nilla är en av de största vi haft inom svensk fotboll och jag vill verkligen tacka henne för en enastående landslagskarriär. Från debuten och fram till idag har hon varit en ledare, förebild och stor inspiratör för både med- och motspelare, supportrar och landslagsledare. 189 landskamper innebär stor respekt och hon slutar i landslaget med flera fina meriter, medaljer och oändligt viktigt arbete för att föra fotbollen framåt. Så stort tack Nilla för det arbete du gjort både på och utanför sidlinjerna för svensk fotbolls bästa, säger hon.

Senast hon kom till spel för Blågult var VM-kvalet mot Slovakien i november 2021, det blev också hennes sista.

38-åringen är noterad för 189 A-landskamper och 23 mål. Samt har hon två VM-brons i bagaget och ett OS-silver.