Norling klar för FC Stockholm - svarar om nya jobbet och frånvaron: "Inte varit övertygad"

Intervjun med Rikard Norling är på Kristinebergs IP, vilket är något märkligt. Hela stället är en byggarbetsplats och det finns inte någon fotbollsplan där. Dessutom spelar hans nya klubb FC Stockholm sina hemmamatcher på Kanalplan.

Simon Brännström, som är ordförande och klubbchef, är den som har bestämt plats för intervjun.

- Det är här vi ska spela våra matcher i superettan, säger han.

Med sex omgångar kvar av ettan norra ligger FC Stockholm på sjätte plats och har sex poäng upp till kval. För den här klubben är det vardagsmat att sticka ut hakan.

Klubben bildades i slutet av 2010 och lyckades under sina åtta första år ta sig från division 7 till division 2. Den här säsongen är man nykomling i ettan och har alltså häng på en kvalplats som i sin tur skulle ge chansen till spel i superettan 2024.

Målet är att nå allsvenskan och Europa och i ryggen har man några tunga sponsorer, bland annat Paradox-grundaren och miljardären Fredrik Wester, som också är delägare i den spanska klubben Gimnàstic de Tarragona.

Det är alltså det här som är Rikard Norlings nya klubb.

Lite mer än ett år har gått efter att han tvingades lämna IFK Norrköping. Nu möter han upp på byggarbetsplatsen Kristinebergs IP.

- Direkt efter att jag lämnade Norrköping så har den ena delen av mig varit väldigt energifylld men den andra delen har gjort att jag inte har velat hoppa på något nytt tränarjobb. Jag har haft möjligheter och kanske haft bättre erbjudanden än vad jag haft tidigare under karriären. Men jag har inte varit övertygad om vad vägen fram för mig är. Så jag tackade nej till ganska fina erbjudanden. Sedan har tiden gått, säger han.

Dagen efter att Norling lämnade IFK Norrköping så drog han och Anders Pense igång programmet Norling och Pense på Youtube.

- Via den så har jag initierat mig i mina kollegor. Jag har försökt lära mig hur alla tränarna i till exempel allsvenskan jobbar. Tidigare när jag har varit motståndare så har jag tittat på mina kollegor och bara tänkt hur mitt lag ska vinna, men nu har jag kollat på ett annat sätt. Jag har försökt att förstå hur alla jobbar. Det har varit jäkligt spännande och givande. Jag har lärt mig ofantligt mycket, säger han och fortsätter:

- Men programmet var lite för snävt, lite för smalt och attraherade inte tillräckligt många. Så tyvärr la vi ner det. Då kom jag fram till att jag behövde hitta en ny inriktning på min utveckling och då var vi några som startade en fotbollstaktisk tankesmedja.

Vilka?

- Jag vill inte säga exakt vilka. Det är jag och tre andra tränare här i Sverige. Men den här tankesmedjan innebar att vi följde lagen som tränas av Pep Guardiola (Manchester City), Mikel Arteta (Arsenal), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) och Roberto De Zerbi (Brighton). Vi har dissekerat deras matcher och presenterat det för varandra. För att finna utveckling. De här tränarna som vi följde är en stor inspiration och därför har det också varit oerhört nyttigt.

- Så tankesmedjan och Norling och Pense har varit otroligt viktiga och nu längtar jag verkligen efter att komma igång.

I slutet av Rikard Norlings tid i AIK så var han inspirerad av Atalanta med ett man-man-spel. Något som han delvis tog med sig till IFK Norrköping.

- Hur jag gick in i Norrköping har varit en lärdom. Jag gick in dit med det här markeringsspelet som jag körde i AIK. Jag lärde mig av det, justerade det lite och gick in i Norrköping med mer kött på benen. Men det jag kommit fram till är att jag var hopplöst dålig på att utnyttja den kraft som fanns uppbyggd i klubben, säger han.

- Om jag i stället hade använt allt det som Jens (Gustafsson) hade byggt upp och inte ryckt upp alla rötter som fanns. Det är något som är helt annorlunda i mitt tänk nu och det ska bli otroligt spännande att se vad man har gjort, vad som är styrkan, och sedan använda så mycket som möjligt av det uppbyggda och komma in med det som jag kan bidra med för att utveckla det vidare. Om jag hade tänkt så i Norrköping så är jag helt övertygad om att utfallet hade blivit betydligt bättre.

Glen Riddersholm tog över IFK Norrköping. Förra året slutade laget tolva och hade bara tre poäng ner till kvalplats. Den här säsongen, med fem matcher kvar, ligger man sexa.

- Resultatmässigt är det jättebra där man är just nu. Det är resultatmässigt och hur man spelar i matcherna som jag kan se. Men jag har inte så mycket kött på benen att jag kan säga varför saker är bra eller hur stämningen är. Jag vet inte det, men jag är glad för klubbens skull, säger han.

En annan sak som Rikard Norling har intresserat sig för under det senaste året är psykologi. Han har fastat för "ACT" (Acceptance and Commitment Therapy). Det är en terapiform som innebär att man fokuserar på att acceptera de erfarenheter och situationer som livet utsätter oss för utan att försöka förändra på dem. Bland annat att acceptera obehagliga känslor och tankar.

- Jag har läst in mig väldigt mycket på det. Jag har tagit mycket av det och försökt att få in det i min filosofi. Mycket handlar om att man utgår ifrån sina värden, vilken väg man följer och vad som är viktigt i hur jag är mot andra och vad jag vill stå för i livet. Att det blir som en röd tråd genom allt jag gör. Det här har verkligen hjälpt mig att hitta rätt där jag kanske har chansat eller famlat, säger han.

Det är inte ovanligt att folk som intresserar sig för ACT har haft stress, depression eller smärta. Men det är inget som Norling själv har haft problem med.

- Nej det är inte därför som jag har intresserat mig för det. Det är bara för min utveckling och ytterligare ett verktyg i mitt ledarskap, säger han.

Hur kom du in på det?

- Jag har träffat en idrottspsykologisk forskare som heter Göran Kenttä och haft sittningar med honom. Han satte böckerna i händerna på mig. Kontakten med honom har varit… inte livsförändrande men oerhört viktig för mig för framtiden.

Tidigare när Rikard Norling har varit mellan jobb så har han besökt klubbar och också spelare som han har tränat.

Det har han även gjort den här gången.

- Jag har varit hos Henrik Rydström. Det mötet innebar en djupare dialog oss två emellan. Vi har en kontakt. Men jag har kontakt med många allsvenska tränare som jag kan bolla saker med, och även att de här personerna kan bolla saker med mig. Jag har också varit hos Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf, jag känner båda sedan tidigare. Det är ju otroligt spännande att besöka tränarna och se hur de är i ledarskapet, säger han.

Om det var kul och givande att besöka kollegor så var det en euforisk känsla när han fick träna ett lag under tiden han var arbetslös.

Kompisen Anders Pense tränar Division 3-laget IK Viljan, från Strängnäs. En dag ringde han och frågade om Norling ville köra ett pass med laget.

- När jag var och kollade på Djurgårdens träning så såg jag när Kim och "Tolle" gick runt i sina Adidas Copa Mundial på en perfekt gräsplan i solen och skulle göra en träning. Just den känslan av att ta på sig ett par Copa Mundial när man ska göra sitt jobb är obeskrivligt vacker. Och sedan fick jag själv göra det igen. Jag fick ta på mig mina Copa och gå ner till Viljans träning. Det var en otroligt stark känsla. Man blev nästan känslomässig när man stod där efteråt och tackade spelarna för att jag fick vara med och köra en träning.

- Nu när jag kommer att få uppleva det här igen, all den passion som vill ut, det ska bli så jävla kul.

Vad är det för tränarerbjudanden som du har fått?

- I dag är det inte så mycket direkta erbjudanden utan det handlar mer om processer där klubbar vill ha ett antal kandidater för att presentera till en styrelse. Och när man har kontaktat mig och frågat om jag skulle vara intresserad av ett möte under sådana förutsättningar så har jag sagt nej. Hela vägen till att FC Stockholm kom.

- Men det har varit lag på pendlingsavstånd på fyra-fem timmar till lag i Sydeuropa. Det bygger på att jag är på ett ställe i livet där jag inte värderar sånt före allt annat.

Vilken nivå har det varit på i Sverige?

- Bara lag på högre nivå än FC Stockholm. Allsvenskan, superettan och klubbar utomlands.

Det är inte bara tränarjobb som Rikard Norling har blivit erbjuden. Flera mediebolag har också försökt lägga beslag på honom, då som fotbollsexpert i teve.

- Det finns några som har kollat. Men jag tror inte att det är ett bra forum för mig, säger han.

Däremot ser han på fotbollssändningar på teve har som en hel del andra reagerat på Discovery +-experten Alexander Axéns gnabbande med Malmö FF:s tränare Henrik Rydström.

- Jag förstår båda två. Alexander Axén är jävligt bra på att vara expert och Henrik Rydström är jävligt bra på att vara tränare. Just nu förstår jag att Henrik kan reagera ibland, för fotbollen utvecklas, säger han.

Norling har alltså tackat nej till klubbar i allsvenskan, superettan och utomlands. Han har också nobbat förfrågningar om att vara expert för fotbollssändningar.

Så varför har han nu valt att tacka ja till FC Stockholm i Ettan Norra?

- Det tickar i alla boxar där jag är i livet. Jag kan bo med min familj, det är möjligt att fortsätta att leva det livet som jag vill leva här, och så har det känts bra hela vägen med den här klubben. FC Stockholm känner att det bara är en tidsfråga innan man är riktigt högt upp i seriesystemet. Det är en potentiellt jävligt hög nivå i de här grabbarna som styr klubben.

En av "grabbarna" som är med och styr klubben är alltså Paradox-grundaren och miljardären Fredrik Wester, som också är delägare i den spanska klubben Gimnàstic de Tarragona.

- Jag har inte pratat med honom, men vi ska äta middag i nästa vecka. Jag ser fram emot att träffa honom. Han känner djupt för klubben och är involverad på många sätt. Jag tror att FC Stockholm i framtiden kommer att kunna vara en klubb som ligger i spets vad gäller vad som krävs för att ligga i spets i en modern fotbollsklubb, säger Norling.

Nyligen gick AIK:s förre vd Manuel Lindberg in som Senior Advisor i FC Stockholm. Norling känner inte Lindberg men stöttade honom under en tuff period i AIK.

- Jag skickade ett sms till honom när han hade det som jobbigast. Det är den enda kontakt jag har haft med honom. Men det är också spännande att han är i FC Stockholm nu. Han vet vad det är som krävs och framför allt vad det kostar. Jag tror att han kommer att bidra på ett jäkligt bra sätt, säger Norling.

När vi ändå är inne på AIK, och också bara är en liten bit ifrån träningsanläggningen på Karlberg, så är ju frågan hur Norling ser på lagets jobbiga säsong där man kämpar för att hänga kvar i allsvenskan?

- Ibland kommer man in fel i en match och då är det svårt att vända på det. Det kan vara precis lika svårt när man kommer fel in i en säsong, att ändra på det. Min förståelse och ödmjukhet för det faktumet att man är det man är, den är total. Och med facit i hand så är det otroligt bra att man hade ett upparbetat kapital så att man kunde göra insatser, för det är inte alla som kan göra det när man hamnar i en så ond cirkel. Sedan kan jag ju inte låta bli att se och älska att Anton Saletros är tillbaka och att han gör en så stor skillnad. Det är väl den största lyckträffen av insatserna som man har vidtagit.

Känner du något när det inte går bra för AIK?

- Ja, det är ju naturligtvis svårt att inte göra det. Jag tycker väldigt mycket om den klubben, och i hela mitt liv kommer jag alltid att göra det. Så självklart är det så. En som Henok Goitom är ju fortfarande där och han ligger mig extremt varmt om hjärtat. Och jag har varit med och vunnit med några andra som är kvar. Vi har Alexander Milosevic. Varje gång han går ner efter en nickduell så blir man ju alldeles kall i kroppen. Så det finns sådana delar. Också när man ser hur AIK-fans mobiliserar den här kraften, det är bra alltså.

Hur ser du på att klubben sparkade Andreas Brännström?

- Det är så det är att vara tränare. Du kan inte förvänta dig att du har samma anställningstrygghet som du har ute i näringslivet utan ibland är det brutalt, och förutsättningarna är glasklara, att om klubben inte vill att du är kvar eller att man anser att du av någon anledning har tappat greppet, då är det bara att gilla läget. Du måste någonstans gilla läget och det viktigaste är att du inte tappar din lyster, din tro på din kvalitet och att du fortsätter att jobba med din utveckling.

- Andreas är en jävligt duktig tränare som helt säkert har lärt sig väldigt mycket. Frågar du honom om x-antal år så tror jag att han säger att om han hade gjort så här i stället så hade utfallet sannolikt blivit annorlunda. Det är viktigt att utnyttja det på rätt sätt för honom. Gör han inte det och om han tycker synd om sig själv, då kommer det inte bli klubbar av AIK:s paritet framöver.

En brinnande fråga i Fotbollssverige är vem som ska ta över som förbundskapten efter Janne Andersson.

Vem Norling tycker?

- Jag hoppas att det blir en svensk kille eller tjej. Vi har många bra. Jag tror mycket på Peter Gerhardsson. Att sno honom från damerna är kanske inte det mest politiskt korrekta att säga. Men förståelsen för hur man jobbar som förbundskapten ska inte underskattas. Sedan är han jävligt duktig. Som han gör med tjejerna, att han får spelarna att växa och att det är spelarna som skjuts framför honom. Jag tror att det passar dagens ungdom. Om man tittar på spelarna som är i landslaget så tror jag att det ledarskapet passar de här killarna väldigt bra.