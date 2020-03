Officiellt: Haglund klar för BP - men ansluter skadad

Philip Haglund, 32, lämnade efter förra säsongen IK Sirius och har nu gjort klart med en ny klubb. Brommapojkarna, som i fjol ramlade ner från superettan till division 1, meddelar att anfallaren ansluter till föreningen och att förhoppningen är att det ska bli spel för 32-åringen i division 1 i år, men att det ännu är lite oklart.

Haglund har i vinter opererat ena foten och därmed råder det lite oklarhet kring om han kommer att kunna spela matcher i år.

"Philip som under vintern opererat en fot är efter tester ännu inte fullt återställd och kommer under våren köra rehab med förhoppning om att komma tillbaka till fotbollsplanen senare under säsongen. Philip skrivs nu över till BP och kommer tillhöra klubben och om rehaben går enligt planen så kommer vi att få se Philip på soliga Grimsta igen senare i år", skriver BP på sin hemsida.

Haglund är fostrad i Brommapojkarna, men har även spelat i bland annat Heerenveen, IFK Göteborg, Hammarby IF och senast i IK Sirius mellan 2017 och 2019.