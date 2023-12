Officiellt: Helsingborgs IF skriver a-lagskontrakt med Daniel Bergman

Helsingborgs IF bygger om inför nästa säsong. Stuart Baxter har lämnat uppdraget som tränare och ersatts med Klebér Saarenpää.

Och även på spelarsidan händer det saker.

Nu är det klart att klubben skriver a-lagskontrakt med 19-årige Daniel Bergman. Bergman har spelat i Helsingborgs IF sedan han var fyra år gammal och debuterade i a-laget redan 2021 i en träningsmatch mot Torns IF.

Han beskriver det som en dröm att nu får representera klubbens a-lag fullt ut.

– Det är en stor ära och en dröm jag haft hela mitt liv att få skriva på för HIF och få fortsätta min karriär här. Man får även ett kvitto på att man har arbetat hårt under alla åren i akademin. Jag har spelat i HIF hela mitt liv och gått och kollat HIF på Olympia så länge jag kan minnas så självklart betyder Helsingborgs IF otroligt mycket för mig. Det jag ser framemot mest är att starta upp träningarna men framförallt att få möjligheten att få spela på Olympia och framför södra stå, där jag själv stått många gånger och där stödet är helt otroligt. Jag hoppas kunna bidra med fysik i duellspelet, energi på och utanför planen och även kunna bidra med min passningsfot, säger han till HIF:s hemsida.

HIF:s sportsligt ansvarige, Mikael Dahlberg:

– Danne har varit en framstående akademispelare under flera år och tagit flera kliv framåt i sin utveckling under det senaste året. Vi har haft honom i träning med seniortruppen under långa perioder på senhösten och gjort bedömningen att han förtjänar att vara med när vi startar upp även nästa säsong. Vår förhoppning är att han ska fortsätta utvecklas och konkurrera om en plats i laget, säger Mikael Dahlberg, sportsligt ansvarig.

Helsingborgs IF slutade på tolfte plats i superettan den gångna säsongen.