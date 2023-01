Ospina drabbad av armbågsfraktur

Det var i 0-0-matchen mot Al-Shabab i den saudiska ligan som olyckan var framme för David Ospina.

Den tidigare Arsenal- och Napoli-målvakten missade bollen när han skulle boxa och Al-Nassr-keepern tvingades ta emot sig med armen. På tv-bilder syns Ospinas lagkamrater vara i chock och en av dem tog upp sin tröja för att slippa se colombianens jämmer.

Ospina fick rejält ont och därefter tvingades han lämna planen på bår i golfbil. Enligt journalisten Cesar Augusto Londoño fick 34-åringen föras till sjukhus med ambulans.

Al-Nassr meddelar på sitt Twitterkonto att Ospina drabbats av en armbågsfraktur och kommer att bli borta i sex veckor.

Al-Nassr, som spelade utan nyförvärvet Cristiano Ronaldo (ej spelklar), leder den saudiska ligan.

In today's game, our goalkeeper David Ospina had an injury.

Medical exams showed a fracture in one of his elbow bones.

He will be out of action for about 6 weeks.



We are all with you @D_Ospina1,

You'll comeback stronger 💛🙏 pic.twitter.com/rBC2o1zFwP