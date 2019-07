Över 2,5 miljoner såg Sveriges VM-semifinal

Efter en gastkramande förlängning föll Sverige mot Nederländerna i gårdagens VM-semifinal.

Intresset var enormt och nästan 2,5 miljoner svenskar satt bänkade framför tv:n när förlängningen avgjordes på TV4 och C More.

- Vi lider med landslaget efter den tuffa förlusten som delades med miljoner svenskar här hemma, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.