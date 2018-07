PL-stjärnan besökte Zlatan court: "Som att åka till Paris och inte se Eiffeltornet"

Crystal Palace har varit på träningsläger i Sverige. Premier League-klubben har tränat i Malmö och mötte häromdagen HBK i en träningsmatch i Halmstad, och vann med 6-1. Innan Palace åkte tillbaka till England passade backen Mamadou Sakho, tidigare i Liverpool och PSG, på att göra ett sista besök.

Vid halv sju-tiden på morgonen var Sakho på plats i Rosengård, för att vandra i den tidigare lagkamraten Zlatan Ibrahimovics fotspår.

- Jag kunde inte lämna den här staden utan att se det här stället. Jag kom för att se den här store mannens område, säger Sakho i ett klipp på sin Twitter, när han går vid Zlatan Court.

- Det är som att åka till Paris och du inte åker till Eiffeltornet, det är samma sak.

On your steps @Ibra_official 🙌🏿 #Respect - Only the real ones recognize the real ones... #lesvraisreconnaissentlesvrais pic.twitter.com/Csiv12khCS