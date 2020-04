Polisen bekräftar: Har startat ny utredning kring matchfixning: ”Finns misstänkt"

Under coronakrisen blev svensk fotboll ett eftertraktat byte för matchfixare. Polisen bekräftar nu att man har inlett en ny utredning kring en konkret match. - Vi har agerat och misstänkt finns, säger polisen Fredrik Gårdare till Fotbollskanalen.

I spåren av coronakrisen har svensk fotboll varit sårbart för potentiell matchfixning. Då många länder helt förbjud matcher så spelades det under en period för några veckor sedan träningsmatcher på seniorsidan. Inför flera matcher framfördes påtryckningar till spelare och ledare och som en direkt följd av situationen ombad SvFF klubbar att inte annonsera när de skulle spela sina matcher.

I ett utskick till de licensierade spelbolagen, som blev offentligt under tisdagen, där SvFF ombad bolagen att inte erbjuda spel i de lägre divisionerna, skriver förbundet att man de senaste veckorna uppmärksammat sex matcher där misstänkt manipulation och/eller spel på egen match förekommit.

Och enligt polisen Fredrik Gårdare, som leder polisens arbete mot idrottsrelaterad brottslighet, så har gruppen just startat upp en ny utredning gällande misstänkt matchfixning. Det rör sig om en match under våren, en match som ställdes in av arrangören några timmar före match.

- Vi har en ny utredning igång som är ny, som kommer via Svenska Fotbollförbundet, bekräftar Gårdare för Fotbollskanalen.

Det aktuella fallet rör en träningsmatch på herrsidan. I övrigt är Gårdare mycket förtegen om detaljer kring utredningen.

- Den lämnar vi ingen information om över huvud taget eftersom det är en utredning som är i ett känsligt läge. Vi har agerat men i övrigt lämnar vi inte ut någonting.

Finns misstänkta?

- Vi har agerat och misstänkt finns, ja.

Vilken är din bild av hur läget var för ett antal veckor sedan, då det spelades matcher i Sverige?

- Bilden var mycket, mycket onormal och det var så pass många spelbolag, vissa matcher med runt 190 spelbolag, kring matcher med klubbar långt ner i divisionerna som normalt sett inte är i närheten av att erbjudas av spelbolagen. Vi har också sett matchfixningsnätverken fokusera på Sverige eftersom det är ett av få länder i världen som haft matcher. Vi har sett lag och föreningar som marknadsfört träningsmatcher på internet och det är där de plockas upp.

SvFF ber nu licensierade spelbolag att ta bort objekt på matcher där lagen är hemmahörande lägre än division 2 på herrsidan och elitettan på damsidan. Kommer det hjälpa något?

- Seriösa bolag kan göra mycket för att förebygga, men vi har lång väg innan spelbolagen, även de licensierade, gör rätt för sig. Vi har stora problem med att få ut information därifrån. Vi får dåliga svar på våra frågor och i våra utredningar ser vi också att det finns uppenbara misstankar om väldigt konstiga transaktioner som bolagen borde uppmärksammat själva och enligt lagen om penningtvätt varit skyldiga att informera polisen om och det har inte gjort. Här finns det verkligen mycket att göra. Och Spelinspektionen har nog ett arbeta framför sig att få spelbolagen att skärpa till sig.