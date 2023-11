Qasem lämnar återbud till U21-landslaget - Bolin kallas in

Elfsborgs Ahmed Qasem, som hoppade in i den 58:e minuten i guldmatchen mot Malmö FF, har tackat nej till U21-landslagets samling. Anledningen är en skadekänning, meddelar Svenska Fotbollförbundet.

Hans plats i truppen tar Hugo Bolin, som var utlånad från Malmö FF till Degerfors under hösten.

- Jag gillar det Hugo har visat upp under året, först i Malmö, men framför allt under hösten i Degerfors. Hugo har intressanta kvaliteter som jag tycker passar in här i U21-landslaget och jag ser framemot att välkomna honom till samlingen, säger U21-förbundskaptnenen Daniel Bäckström i ett uttalande på SvFF:s hemsida.

U21-landslaget möter Finlands dito i en träningslandskamp den 16 november. Fyra dagar senare väntar Nederländerna i EM-kvalet.