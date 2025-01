Reinfeldt: "Det är kanske mer för mina privata rum"

Svenska Fotbollförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt var med och tog in Andrea Möllerberg som ny generalsekreterare på förbundet, och under måndagen fick Möllerberg sparken. Samtidigt går Reinfeldt en kamp med Simon Åström om att vara ordförande för förbundet kommande period, vilket kom på tal under dagens pressträff.

Sett till kritiken mot förbundets ledning och även i viss mån mot dig, samt misslyckandet i den här rekryteringen. Finns det något tvivel i dig kring att du är rätt person att leda svensk fotboll?

- Jag har sagt att jag står till förfogande för en ny mandatperiod och förklarat varför, men det handlar inte om det i dag.

Den här rekryteringen blev ju ändå misslyckad, då det har gått mindre än 15 månader när ni entledigar henne. Finns det inget tvivel kring ditt ansvar då?

- Nu lyssnade jag på Olof Lundhs sommarprat, där du pratade om hur många gånger du har känt tvivel i livet. Just i den delen kunde jag känna igen mig i sommarpratet. Det vore märkligt om vi som människor i ledande befattningsroll aldrig tvivlar, men det kanske är mer för mina privata rum. Det är självklart att jag är både självkritisk och utvärderar vad jag gör, men det är inte det om är budskapet i dag.

