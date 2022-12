Rolfö bästa svenska på Guardians topp 100-lista

För femte året i rad håller The Guardian på att släppa sin lista på de 100 bästa spelarna på damsidan. Juryn utgörs av journalister, tränare och spelare. Som svensk representat har Fotbollskanalen representerats genom Amanda Zaza och Mia Eriksson.

I fjol var nio svenska spelare med på listan efter succén i Tokyo. Men i år är svenskt deltagande inte lika påtagligt. Först att presenteras var Kosovare Asllani som tog sig in på en 67:e plats, efterföljt av Stina Blackstenius på en 49:e plats och Magdalena Eriksson på en 43:e plats.

Bästa svenska på listan är Fridolina Rolfö som tar sig in på topp 20. Svenskan har stått för en fin säsong i Barcelona och har blivit en spelare som huvudtränare, Jonathan Giraldez uppskattar något enormt.

- Hon har utvecklats en hel del sedan förra säsongen. Hon är en extremt viktig spelare för oss och jag tror att det var väldigt speciellt för henne att få göra målet mot ett svenskt lag. Men vi uppskattar henne otroligt mycket här och är nöjda med hennes prestation, säger han på en presskonferens efter matchen, sade han till Fotbollskanalen i veckan.

Dessutom var hon enligt fotbollsanalytisk data näst bäst på sin position under EM. Det ger henne en 19:e plats på Guardians lista. Inga fler svenskor är med på listan, som väntas presenteras fullt ut under julaftonen.

"För någon som egentligen inte är en ytterback har Rolfö blivit en av världens bästa på den positionen, med hjälp av ett fantastiskt Barcelona. Fortsatt spelar hon som ytterforward ibland, speciellt för Sverige, och för Barcelona har hon varit otrolig på vänsterflanken och stått för dubbelsiffriga assist i förra säsongen", lyder motiveringen.

