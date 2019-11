Schough bekymrad över mästerskapsplats: "Klart jag är orolig"

Nästa äger OS i Tokyo rum. Då är Olivia Schough tveksam till om hon kommer med. - Jag har ingen given plats, säger hon till Hallands Nyheter.

Olivia Schough var med i VM-truppen när Sverige bärgade ett brons i Frankrike i somras. Nästa år väntar ett nytt mästerskap för landslaget, OS i Tokyo. Till det mästerskapet är 28-åringen tveksam till om hon kommer med eller inte. Enligt henne är hon inte självskriven i truppen.

- Det är klart att jag är orolig. Jag har ingen given plats. Nu är det inget läger förrän i mars. Skulle jag missa det lägret kommer det vara tyngre. Jag ska göra allt för att fightas om en plats till OS, säger Djurgårdsspelaren till Hallands Nyheter.

Yttermittfältaren spelade under den gångna säsongen i Djurgården, ett lag som med nöd och näppe höll sig kvar i damallsvenskan. Hon står under kontrakt med klubben även under kommande säsong och har inte för avsikt att byta klubb igen.

- Det är inte aktuellt att byta klubb igen. Jag tror på det vi har. I år var många spelare nya och jag vet att vi kommer få ihop det bättre, säger hon till tidningen.