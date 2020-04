StFF:s besked: Alla vårens seriematcher för seniorer ställs in

Stockholms Fotbollsförbund sköt upp säsongsstarten till den 6 maj. Nu meddelar StFF att en del av vårsäsongerna ställs in helt – och att det även avgörs som enkelserier.

Stockholms Fotbollsförbund, StFF, fick kritik för att de planerade att inleda tävlingsverksamheten den 17 april. Men efter nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, för knappa två veckor sedan, då statsepidemiolog Anders Tegnell bland annat sa att "seniora matcher får vänta", valde StFF att skjuta fram säsongsstarten till den 6 maj.

Nu meddelar distriktsförbundet att de vidtar fler åtgärder.

På sin hemsida meddelar StFF att de tagit beslut om att seniorserierna, Stockholmsserien, damreservserierna och veteranserierna inte startar den 6 maj. I stället ställs alla matcher under våren in och serierna avgörs som enkelserier – där endast höstens matcher spelas.

Kvarstående matcher i Junior-DM, Victoria Cup och Stockholm Cup skjuts fram tillsvidare.

"Anledningen till att vi skjuter seriespelet framåt är Folkhälsomyndighetens tydliga rekommendation att seniorer inte ska spela matcher. Så länge den rekommendationen finns, kommer vi inte att tillåta vare sig seriespel eller träningsmatcher för seniorer.

Även om Folkhälsomyndighetens rekommendation ändras under maj månad, har vi inte möjlighet att spela fler seriematcher än de som ryms i en enkelserie. Men, OM läget ändras under maj månad, kan vi komma att tillåta att vissa matcher flyttas från hösten till våren. Det förutsätter att båda lagen är överens om flytten, att inget lag tvingas till seriespel under våren. Vi vet också att höstens första omgång i augusti är populär att förlägga vid annan tidpunkt och vi godkänner det om båda lagen är överens och att rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är ändrad", skriver StFF på sin hemsida.