Svensk spelare publicerade pro-ryskt inlägg i sociala medier - utreds av klubben: "Mycket allvarligt"

Natten till torsdag invaderades Ukraina av Ryssland, som har attackerat sitt grannland på flera fronter. Rapporter om raketattacker, bombningar och civila dödsoffer från kriget har varit återkommande sedan dess.

På torsdagskvällen valde FC Trollhättan-spelaren Alibek Aliev, som är född i Ryssland och har ett svensk-ryskt ursprung, att publicera en bild på Rysslands president Vladimir Putin i sociala medier med texten "Cuz after dinner… yabba dabba".

En bild vars innehåll kan tolkas vara stödjande till Putin och Ryssland, som ligger bakom kriget. Detta då bildtexten går att koppla till ursprungscitatet "because after dinner, yabba dabba doo", där "yabba dabba do" betyder glädje eller att vara förväntansfull över något. När Fotbollskanalen når Trollhättans ordförande Bo Larsson ger han sin syn på publiceringen.

ANNONS

- Även om det här är en bild som inte längre går att se i sociala medier har han lagt ut något som kan tolkas vara pro-ryskt och det är något som vi som klubb inte står bakom. Vår förening tar avstånd från den typen av budskap och visar våra sympatier till Ukraina, säger han.

Hur ser du på att en av era spelare har gjort en sådan publicering?

- Vi ser mycket allvarligt på det. Oavsett vilken nivå man spelar på, oavsett om det är i allsvenskan eller semiprofessionellt, så har man ett ansvar som spelare. Man är en förebild för ungdomarna i föreningen och de som sitter på läktaren och följer laget, så det är allvarligt.

Har ni haft någon kontakt med Aliev?

- Vi har haft en snabb kontakt och kommer att ha fortsatt kontakt. Detta är något som vi kommer att hantera internt med honom. Även om det är en spelare som har en privat uppfattning så är han en förebild, och inlägget kan uppfattas som politiskt och pro-ryskt.

ANNONS

Hur förklarar han inlägget?

- Han har inte kunnat förklara det på något vettigt sätt. Vi har inte riktigt bottnat i det här ännu, jag har inte hela bilden framför mig än. Det enda jag kan säga är att vi har tolkat det som pro-ryskt.

Alibek Aliev fostrades i Elfsborgs akademi innan han 2015 lämnade för spel i CSKA Moskva. Utöver Trollhättan, där han är en tongivande spelare, har 25-åringen även representerat finska Jaro, Gais, Örgryte, Dalkurd och Varberg i sin karriär.

Bo Larsson berättar att Trollhättan, som spelar i ettan södra, nu har startat en intern utredning gällande händelsen. Han kan dock inte svara på om Aliev kommer få spela vidare i föreningen under tiden utredningen pågår.

- Jag är besviken över att det som skett har skett. Som förening är det vår skyldighet att agera omedelbart när sådana här saker dyker upp. Vad utfallet sen blir kan jag inte svara på ännu, men det vore oansvarigt av mig som ordförande att inte inleda en intern utredning och hantera frågan, säger Larsson.

ANNONS

Kommer ni att markera mot spelaren i fråga på något sätt?

- Jag kan inte kommentera det. Hur vi hanterar frågan får avgöras efter att den interna utredningen är klar. Vi är mycket tydliga i vårt ställningstagande att sådana politiska budskap inte hör hemma hos oss, på så sätt har vi markerat. Vi står bakom regler, värderingar och en kultur som spelarna måste förhålla sig till. I spelarnas kontrakt står det att man ska vara en god förebild.

Kommer han att spela vidare under utredningens gång?

- Det är för tidigt att svara på. Vi har precis fått reda på det här, vi får se var utredningen tar oss.

Som det ser ut nu kommer han alltså att träna med laget och spela matcher framöver?

- Det kan jag inte svara på heller.

Fotbollskanalen har sökt Alibek Aliev utan framgång.