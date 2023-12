Beskedet: De erbjuds platserna efter tvångsdegraderingarna

Häromdagen meddelade Svenska Fotbollförbundets licensnämnd sina elitlicensbeslut för 2024 och två klubbar tvångsdegraderas. Det handlar om Dalkurd på herrsidan och Ifö Bromölla på damsidan.

Dalkurd, som var med i toppen av division 1 den gångna säsongen, kommer att överklaga beslutet och hoppas på gehör.

- Man vet aldrig när det kommer till en överklagan, men jag är hoppfull om att det ska gå vägen. Det är saker vi kan ordna och kommer fixa, sa ordföranden Bawer Alacabek till Fotbollskanalen i fredags.

Dalkurd har två veckor på sig att överklaga respektive beslut till SvFF:s överklagandenämnd. Saken kan därefter tas vidare till Riksidrottsnämnden.

Bromölla å sin sida kommer inte att ta sitt ärende till nästa insats och klubben, som trillade ur elitettan, får börja om i division 2.

Samtidigt har två klubbar erbjudits de två platserna i respektive division 1-serie. På herrsidan handlar det om FBK Karlstad och på damsidan handlar det om FC Trollhättan.

- De har tackat ja till platserna, säger Anna Lögdberg, tävlingschef på Svenska Fotbollförbundet, till Fotbollskanalen.

Hon fortsätter:

- De här lagen har erbjudits platserna under förutsättning att beslutet vinner laga kraft, säger Lögdberg.

Den gångna säsongen slutade FBK Karlstad på andra plats i division 2 Norra Götaland, på samma poäng (59) som serievinnaren Torslanda IK. I kvalet till ettan vann FBK Karlstad sin kvalgrupp, men Ängelholms FF blev en för svår motståndare i playoff om uppflyttning (3-4-förlust i match ett, 1-1 i match två).

För FBK Karlstad var det självklart att tacka ja.

- Ja, det var det. När vi klev in i säsongen hade vi som mål att lösa att först och främst lösa det under seriespelet. När vi gick in i kvalet hoppades vi greja det, men vi snubblade på målsnöret. När förfrågan kom var det givet att tacka ja. Men nu är det några dagars väntan innan man får besked, säger tränaren Markus Moberg till Fotbollskanalen.

Hur blir det för er att gå i oviss väntan?

- Det är fel att säga att man är nervös, men det är svårt att komma till skott och bygga någonting innan allting är klart. Men oavsett vad kommer vi att bygga för att fortsätta framåt och vinna.

Blir det spel i division 1 får ni konkurrera med Karlstad Fotboll.

- Det vore spännande och intressant för Karlstad-fotbollen att få till ett derby igen. Det är några år sedan som Karlstad BK och Carlstad United var i samma serie. Jag tror det ökar intresset för fotbollen i stan om vi får två lag i division 1. De siktar mot superettan medan vi kanske siktar på att vara i division 1 och lära oss därifrån. Vi konkurrerar inte riktigt om samma typer av spelare.

FC Trollhättan å sin sida slutade tvåa i division 2 Nordvästra Götaland, med åtta poäng upp till seriesegraren Elfsborg.