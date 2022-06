Sverige högst rankat inför EM

Sveriges damlandslag har de senaste året nått stora framgångar. Likaså under OS i Tokyo förra sommaren även om man förlorade finalen mot Kanada efter straffar.

Då klättrade Blågult från en femte till andra plats på Fifas världsranking – det är Sveriges högsta ranking någonsin på damsidan enligt Fifa.

Och nu har Fifa uppdaterat världsrankingen för andra gånger under 2022 och Sverige ligger kvar på andraplatsen.

Därmed går Sverige nu in i EM som Europas högst rankade lag på Fifas världsranking. USA är fortsatt världsetta och på tredjeplats finns Frankrike. Nederländerna som ställs mot Blågult i gruppspelet i sommar har petat ner Tyskland och klättrat en placering till en fjärdeplats.

