Sverige tappar på världsrankingen - Tyskland förbi

Sverige gick in i sommarens europamästerskap som tvåa i världen bakom USA på Fifas världsranking.

Bäst i europa enligt Fifa men Sverige fick se sig slagna av England i semifinalen (4-0). England vann sedan turneringen på hemmaplan efter att man besegrade Tyskland i finalen på Wembley.

Efter europamästerskapet halkade Sverige ner till trea på rankingen innan man tog tillbaka andraplatsen för att nu återigen få se sig "omsprungna" av Tyskland.

Under sommaren 2023 är det dags för VM. Sverige ställs där mot Italien, Sydafrika och Argentina i gruppen.

