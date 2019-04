Sveriges facit - fyra segrar på 20 matcher mot Tyskland: ”Sista sparken som avgjort”

Sverige ställs i eftermiddag mot Tyskland i ett träningsmöte på Friends Arena. Det är ett motstånd damlandslaget genom åren haft tufft mot, både i träningsmatcher och i mästerskap. Under 2016 blev det svensk förlust i OS-finalen, under 2015 respass i VM-åttondelsfinalen och under 2013 EM-semifinalförlust på Gamla Ullevi. Totalt har Sverige mött Tyskland 20 gånger under 2000-talet. Resultatet? Fyra vinster, ett kryss och 15 förluster.

- Det är klart att vi alltid gjort väldigt bra matcher mot Tyskland, men sedan har det varit sista sparken som i EM 2013 när de fick ett omställningsmål, medan vi prickade stolpen. Det var samma i OS-finalen. Det är lite sista sparken som har avgjort hela tiden, men den vill vi hålla igen nu och få in själva. Jag tycker att vi är ganska lika, fysiska landslag, så vi gör oftast väldigt bra matcher mot dem. Det kommer bli en tuff match, men jag hoppas att vi får sista ordet nu, säger landslagsmittfältaren Kosovare Asllani.

Landslagsbackarna Nilla Fischer och Magdalena Eriksson är i sin tur inne på att det är ett nytt tyskt landslag, då det genomförts en generationsväxling i laget sedan OS 2016.

- De har gjort en generationsväxling, så vi vet exakt inte var vi har dem. Det ska bli väldigt spännande att möta Tyskland. De har otroligt många bra 90-talister nu, så det är många som har slutat från det laget vi mötte i OS-finalen (2016), vilket gör att det är ett nytt lag nu med väldigt många bra spelare. Vi kommer att behöva jobba hårt, säger Eriksson.

- Om man jämför med tidigare upplagor så kanske det inte finns den där vinnarkulturen, alla spelar inte i lag som är vana vid att vinna titlar. Det kanske inte finns på samma sätt som det har funnits tidigare. Men det är ett lag som är väldigt tekniskt skickligt och med en oerhörd kvalitet i (Dzsenifer) Marozsá, säger Fischer.

Sverige ställs även i VM mot ett tufft motstånd redan i gruppspelet - USA som är rankat etta på Fifas världsranking. Därmed kan träningsmötet med Tyskland bli viktigt för att få svar inför mästerskapet.

- De är båda (USA och Tyskland) tuffa motstånd, men med lite olika karaktärsdrag. När man möter USA blir det högre tempo, medan Tyskland är duktiga på inläggsspel och alltid har varit duktiga på vägg- och kombinationsspel. Men jag tänker på hur vi gjorde när vi mötte Tyskland i EM, var framgångsrika och fick 0-0. Då gjorde vi vissa taktiska drag som blev lyckosamma, säger Hedvig Lindahl.

- Vi vill såklart känna att offensiven sitter där, men framför allt tror jag att vi vill utnyttja allt vi tränat på i vårt anfallsspel mot ett riktigt bra motstånd. Vi ska ha modet att lita på det vi har lärt oss under Peter (Gerhardsson) och Magnus (Wikman). De har verkligen nött det här och då hoppas vi att vi har tagit oss till en nivå och jag hoppas att vi vågar testa det, fortsätter hon.