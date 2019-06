TV: Berättar om broderns mardröm - då brister det för Jakobsson: "Kunde inte säga om han skulle vakna"

Inför fotbolls-VM i Frankrike har Frida Nordstrand träffat landslagsspelarna Oliva Schough, Sofia Jakobsson, Caroline Seger, Nilla Fischer och Fridolina Rolfö. Vem är de när fotbollsskorna inte är på? Varför just fotboll? Vilka vägar har de tagit för att komma dit de är i dag? Vilka har betytt mest på resan? I fem olika avsnitt på Sportkanalen och C More berättar spelarna om livet utanför planen.