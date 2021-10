TV: Bisarrt självmål bakom Sundsvalls seger

GIF Sundsvall tog emot Akropolis IF under måndagskvällen. Sundsvall skulle fortsätta jaga IFK Värnamo och försöka utöka sitt avstånd från Helsingborgs IF på tredjeplatsen i tabellen. Akropolis jagade nya poäng för att ta sig över nedflyttningskvalet i tabellen.

Redan i matchens tredje minut stod det 1-0 till hemmalaget. Efter ett inlägg från vänsterkanten nickade Akropolis Oscar Pehrsson in bollen i eget mål och 1-0 till Sundsvall var ett faktum. Pehrsson - som hade minimal press på sig - såg ut att försöka nicka ut bollen till hörna, men bollen letade sig in bakom Orestis Menka i Akropolis mål.

2-0 gjordes i den 41:a minuten av Linus Hallenius som enkelt rullade in bollen i öppet mål efter en passning från Pontus Engblom. Det var däremot Pontus Silfwer som var högst inblandad i målet när han fint spelade fram Engblom.

3-0 kom i den 53:e minuten genom Erik Andersson. Bollen kom återigen in från vänsterkanten som sedan landade framför Andersson. Han tryckte då enkelt ner bollen i Menkas högra hörn med vänsterfoten.

Matchen slutade 3-0 vilket innebär att Sundsvall är fortsatt tvåa i tabellen med tre poäng bakom ettan Värnamo. Akropolis stannar kvar på en nedflyttningskval-plats efter den här förlusten med 28 poäng inspelade den här säsongen.

- Grabbarna och jag måste bara jobba hårt som fan nu. Det är bara att gnugga varje match för att varje poäng är viktig, säger Fredrik Hammar efter matchen till Discovery+.

- Vi tar en match i taget. Vi har lag som jagar oss där bakom, säger Silfwer också efter matchen till Discovery+.

Startelvor:

Sundsvall: Andersson, Dahlström, Blomqvist, Myrestam, Olsson, Andersson, Silfwer, Stensson, Nåvik, Engblom, Hallenius

Akropolis: Menka, Nikopoulos, Abrahamsson, Björkman, Pehrsson, Weilid, Mattsson, Dimitriadis, Hammar, Stadler, Åsbrink