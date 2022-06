TV: Dråpslaget: Sverige missar U21-EM 2023 - spelade oavgjort mot Italien i måstematchen

Det svenska U21-landslaget ställdes under torsdagskvällen mot Italien på hemmaplan i U21-EM-kvalet. Sverige låg pyrt till inför matchen och behövde en seger för att ha chans på spel i EM-slutspelet i Georgien och Rumänien 2023. Vid kryss eller förlust var drömmen borta.

Det började bra för Blågult. Efter bara nio minuter fick Kalmar FF:s Carl Gustafsson skottläge i efterspelet på en hörna. Mittfältaren avslutade och via en italiensk försvarare letade sig bollen in till 1-0 för Sverige.

- Italien är definitivt skakat. Det är ett italienskt lag som inte känns jättetryggt bakåt, säger C Mores expert Erik Edman i sändningen.

Med dryga halvtimmen spelad ropade Italien på straff efter att Samuele Ricci skjutit bollen på Bilal Husseins hand. Domaren, i sin tur, dömde i stället hörna och verkade vara av uppfattningen att handen inte varit i onaturlig position och intill kropp.

Minuten senare var istället Sverige nära på att utöka sin ledning. Rami Al Hajj löpte ifrån det italienska försvaret, rundade målvakten, men kom i dåligt skottläge. Till slut spelade Heerenveen-forwarden fram till Isak Jansson, som fick se sitt skott blockerat till hörna.

I övrigt växte Italien in i matchen mer och mer under den sista kvarten av första halvlek. Gästerna dominerade bollinnehavet och skapade flera bra lägen, men Sverige lyckades hålla undan och gick in i halvtid med en 1-0-ledning.

- Väldigt skönt att få ett mål tidigt. Man kan slappna av lite då, säger målskytten Carl Gustafsson till C More i halvtid och fortsätter:

- Vi håller i bollen lite mer i början av halvleken. Jag tycker att vi kan göra det mer. Men det är bara ta med sig ledningen in (i halvlek) och stänga igen, ligga och försvara. Men vi kan inte ligga för länge, vi måste ha mer bollinnehav.

Men efter en drömöppning i första halvlek, fick Blågult en mardrömsöppning på andra halvlek. Emil Holm fällde Fabiano Parisi i eget straffområde och efter viss förvirring dömde domaren straff. Fram klev Nicolò Rovella som satte 1-1 med ett avslut som Samuel Brolin var på, men inte kunde hålla utanför målet.

- Emil Holm tar en risk när han glidtacklar in i den här situationen. Sedan är det klart att Parisi gör allt han kan för att lägga sig över hans ben. Jag tycker absolut inte att det är straff när vi ser reprisen här. Det finns inte, han springer över benet på Emil Holm, säger C Mores expert Erik Edman.

Med 20 minuter kvar att spela tvingades Sverige till byte. Patrik Wålemark landade illa i en nickduell med Caleb Okoli, och kunde inte fortsätta. In i hans ställe kom Paulos Abraham. Vid detta tillfälle hade den tillfällige förbundskaptenen Andreas Pettersson bara några minuter tidigare även bytt in Roony Bardhgji mot Rami Al Hajj.

Men efter Italiens 1-1-mål var Sverige egentligen aldrig nära att få in ett ledningsmål. Det var snarare tvärtom. Gästerna hade flera chanser att utöka sin ledning, men storspel från Samuel Brolin såg till att slutresultatet fastställdes till 1-1.

Sveriges chanser för ett ledningsmål underlättades inte heller när Emil Holm visades ut mitt i slutforceringen, i den 87:e minuten, efter att ha gett Rovella en eftersläng och vad det verkar sagt något olämpligt. Det i samband med att italienaren stod för en rejäl tröjdragning på den svenske högerbacken.

I och med det oavgjorda resultatet är Sveriges chans att nå EM nu över. Som tidigare nämnt var Blågult tvunget att vinna mot Italien, vilket inte blev utfallet.

Att Sverige är utslaget innebär samtidigt att det blir Italien och Irland som kniper EM-platserna från grupp F. Vem som tar första platsen och vem som slutar tvåa, och således får spela playoff, avgörs när de två möts den 14 juni i gruppspelets sista match.

- Det är klart att det suger. Jag vet inte, jag är rätt tom just nu. Det känns tråkigt, vi är en sådan fin grupp. Vi pratade innan matchen och sa "Fan, nu ska vi förlänga det här, den här tiden vi haft för att få fortsätta jobba tillsammans", säger Samuel Brolin i C Mores sändning och fortsätter:

- Sedan åker vi ur på det här sättet. Jag tycker inte att det ska vara straff. Vi forcerar i slutet och sedan får de kontringar, men jag tycker att vi gör en okej match. Vi åker ut för att vi har slarvat i tidigare matcher, då får man betala priset nu. Det suger.

Vidare förklarar Brolin att det framför allt är mötena mot Irland som har satt käppar i hjulen för dem.

- Vi skapar oss själva så bra förutsättningar innan vi mött Irland och har ett dubbelmöte mot dem. Vi vet att med ett kryss där så är vi egentligen i en ganska bra sits. Men sedan slarvar vi bort de matcherna, på övertid borta och 2-0 hemma trots totaldominans. Hade vi bara kunnat knipa igen i en av de matcherna och tagit ett kryss hade vi varit här idag med ett annat utgångsläge. Då hade ett kryss mot Italien istället varit bra. Men det är så över tio matcher, man får betala priset som man gör i omgång ett och omgång två om man inte gör det bra.

Startelvor:

Sverige: Brolin - Holm, Ousou, Vagic, Kahl - Wålemark, Gustafsson, Hussein, Jansson - Sarr, Al Hajj.

Italien: Plizzari - Okoli, Lovato, Pirola - Cambiaso, Bove, Ricci, Rovella, Parisi - Pellegri, Cambiaghi.