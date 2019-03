TV: Förlust för decimerat Blågult - tappade ledning efter målvaktsmiss och stopptidsmål

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Efte den fina insatsen mot Schweiz senast förlorade Blågult på fredagskvällen mot Portugal i Algarve Cup. Värt att notera är att man tidigt in i matchen blev en spelare kort, efter att Julia Zigiotti Olme dragit på sig två gula kort under en halvlek.

Det var dock Sverige som tog ledningen. Nathalie Björn slog en frispark, mitt på Portugals planhalva in mot klungan av spelare framför mål. Ingen spelare, varken svensk eller portugisisk, var dock på bollen vad det såg ut som - och samtidigt kom Portugals målvakt fel och bollen gick rakt i nät.

Minuterna senare var det dags för en ny frispark och en ny målvaktsmiss som ledde till mål. Den här gången för Portugals del. Cajsa Andersson var ute och hängde tvätt på en frispark och Diana Silva kunde enkelt nicka in kvitteringen i öppet mål.

- Hon ska gå ut och ta den där, säger C Mores expert Hanna Marklund om Anderssons agerande.

I matchens sista sekunder avgjorde sedan Claudia Neto matchen då hon läckert chippade bollen över en utrusande Andersson, efter att hon fint plockat med sig ett inlägg från kanten.

Förbundskapten Peter Gerhardsson skiftade tio spelare jämfört med mötet med Schweiz. I och med förlusten missar Sverige final i turneringen.

Lagens startelvor:

Portugal: Pereira, Mendes, Rebelo, Fidalgo, Pinto, Silva, Costa, Silva, Marques, Capeta, Silva.

Sverige: Andersson - Ilestedt, Fischer (K), Adolfsson - Glas, Zigiotti Olme, Björn, Andersson - Jakobsson, Blackstenius, Hurtig.

Du ser fredagens möte på TV12, C More Fotboll och kan dessutom streama matchen via cmore.se. Avspark 17:45