TV: "Gerhardsson kommer att rotera en hel del i startelvan"

Sverige stod för en fin insats i den första matchen i Algarve Cup i onsdags när man slog Schweiz med 4-1, efter bland annat ett hattrick av Mimmi Larsson. Under fredagskvällen, bara två dagar senare, väntar en ny match i turneringen. Då ser det ut att bli flertalet förändringar i Peter Gerhardssons startelva.

- Han kommer att rotera en hel del i startelvan, och jag tror att vi kommer att få se en spelare som Stina Blackstenius. Hon har inte haft så mycket speltid så hon behöver verkligen matchas. Nu har hon ju faktiskt fått lite konkurrens där framme på anfallssidan i och med att Mimmi Larsson gjorde tre mål senast, säger Anna Brolin i Nyhetsmorgon.

- Jag är mest spänd på att se spelarna som inte haft så mycket speltid.

Sveriges möte med Portugal under fredagen kan du se på C More Fotboll, TV12 och streamat på C More med start 17.45.