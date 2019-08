TV: Gerhardsson om debutanten: "Sett spännande ut"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

När Peter Gerhardsson presenterade sin trupp till EM-kvalmötet med Lettland i början av september fanns inte Rebecka Blomqvist med. Men när Pauline Hammarlund tvingades lämna återbud på grund av skada kallades Kopparbergs/Göteborg-anfallaren in i truppen.

Blomqvist är debutant i landslaget och om hon får speltid mot Lettland blir det hennes första minuter i det svenska damlandslaget.

- Det är en spelare som gjort väldigt många landskamper för vårt U23-landslag. Hon har sett intressant ut där och hon gör många mål i Kopparbergs/Göteborg. Det är ett bra läge att titta på henne i den här omgivningen, säger Gerhardsson om Blomqvist.

I Sveriges EM-kvalgrupp är man bäst rankat bäst av alla lag, men Gerhardsson vill inte Blågult svävar i väg.

- Ranken är bara en siffra, sedan gäller det att prestera. Vi tar en match i taget och när man kommer till de sista matcherna kan det bara vara något mål som avgör. För oss handlar det om att göra en bra prestation mot Lettland och vinna. Om vi får något mål extra med oss är det bra, men det viktigaste är att vinna.

Du ser EM-kvalmötet mellan Lettland och Sverige, som spelas nästa tisdag, på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 18:00.