TV: Seger öppnar för fortsättning i Blågult: "VM-guld först - sedan får vi se"

Sveriges landslagsstjärna Caroline Seger är en av de mest meriterade spelarna i Peter Gerhardssons svenska damlandslag. Nu är Rosengård-mittfältaren kvitt sina tidigare skadeproblem och tar sikte mot kvällens träningsmöte med Norge på Olympia.

- Det är otroligt viktigt att vi som lag fortsätter att ta steg i rätt riktning och sätta sakerna som vi tränar på varje gång vi ses, att komma rättvänd och att passningarna ska sitta på rätt fot. Det är små detaljer som gör att vårt spel blir väldigt bra, säger hon till TV4.

- Jag tycker att det är en träningsmatch, men fortfarande ska vi prestera på en hög nivå och få med oss en bra känsla och hela tiden växa, fortsätter hon.

Seger blir nästa år 34 år gammal och är i sluttampen av sin landslagskarriär. Nu öppnar hon däremot för att det kan bli en fortsättning i Blågult, men kanske enbart om det blir svenskt VM-guld nästa sommar i Frankrike.

- Det är ju det bästa slutet skulle jag säga, absolut det bästa slutet i min karriär och som landslagsspelare, men med det vill jag inte säga det absoluta slutet. Om man står där med ett VM-guld och står med ett OS i Japan, så kanske jag säger: "Nu kör vi". Men vi får se. VM-guld först, sedan får vi se.

Sveriges möte med Norge börjar klockan 18.45 i kväll och sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på C More.