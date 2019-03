TV: Seger positiv till rotation: "Viktigt att många får minuter"

Sverige slåss om en finalplats i Algarve Cup när man ställs mot Portugal under fredagskvällen. Från 4-1-segern mot Schweiz i onsdags väntas det göras en hel fel förändringar.

- Vi hade en återhämtningsträning i dag (läs i går) och vi har många spelare som antagligen inte startar, utan det är andra, friska ben som kommer att starta matchen. Vilket är fantastiskt att vi har en bra trupp och att många får speltid, säger Caroline Seger.

Landslagskaptenen är positiv till att det blir en rotation i laget och att många spelare får speltid.

- Det tycker jag är bra. Jag tycker det är viktigt inför ett mästerskap när vi nu har den här tiden tillsammans att många får minuter i benen och skaffar sig ny erfarenhet och att man känner ett förtroende och skapar sig självförtroende inför mästerskapet. Så jag tycker att det är jättebra.

Sveriges möte med Portugal under fredagen kan du se på C More Fotboll, TV12 och streamat på C More med start 17.45.