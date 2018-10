TV: Ssewankambo blev utvisad - Larsson kritisk: "Vet inte om vi måste köpa glasögon till domaren"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: C More.

Sverige hamnade i 2-0-underläge mot Belgien.

Då gick Isak Ssewankambo in tufft i en närkamp – och blev utvisad.

- Jag vet inte om vi måste köpa glasögon till domaren, säger Jordan Larsson till C More.