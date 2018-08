TV: Sverige ska ta revansch: "Måste visa att vi vill till VM"

Det är jämnt i toppen av Sveriges VM-kvalgrupp efter förlust mot Ukraina i juni. Inför de två avslutande matcherna, mot Ukraina och Danmark, skuggar danskorna med samma poäng och ett måls sämre målskillnad.

Först ställs Sverige mot Ukraina på Gamla Ullevi under torsdagen. Då ska man visa att man lärt sig läxan från senast.

- Vi är väl medvetna om deras djupledshot och att de har snabbhet på båda kanterna. Vi har pratat en del om att vara snabb i tanken, för de har snabbhet både fysiskt och mentalt. Och någon som tjuvar litegrann och går på deras omställningar. Så att vinna andrabollar och försöka att förhindra deras omställningar blir a och o, säger Hedvig Lindahl.

Kosovare Asllani om nycklarna:

- Vi måste få fart på bollen. Vi måste ge varandra spelalternativ och vara hetare i boxen, och få bara få in bollen i boxen så ofta som möjligt. I morgon måste vi visa att vi vill det här och visa att vi vill gå till VM.

Se Sverige-Ukraina i TV12, C More Fotboll och streamat på C More med start 18.45.