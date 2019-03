Uppgifter: Isak eller Quaison startar mot Rumänien - här är Sveriges elva

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Victor Nilsson Lindelöf, Pontus Jansson, Jakob Johansson och Albin Ekdal missar Sveriges första EM-kvalmatch mot Rumänien under lördagen. Det innebär att förbundskaptenen Janne Andersson får göra fler förändringar i sin startelva än vad han tänkt, enligt Aftonbladet. Andersson har till exempel sett på Viktor Claesson som en forward den här samlingen, men tidningen uppger att Claesson använts som yttermittfältare under de stängda träningarna i veckan. Det eftersom Sebastian Larsson flyttats in centralt på mittfältet (spelade högerytter i två Nations League-matcher) på grund av Albin Ekdals skada.

Enligt Aftonbladet väljer nu Janne Andersson mellan Alexander Isak och Robin Quaison när det gäller vem som ska spela bredvid Marcus Berg i anfallet mot Rumänien. De båda tidigare AIK-spelarna turades om att spela med Berg under fredagens stängda träning, enligt Aftonbladet.

- Jag brukar akta mig noga från att hylla enskilda spelare för mycket men jag kan ju säga att min inställning när jag tog ut honom (i truppen) var att han är så bra nu att han ska vara med, och inte för att han är ung och lovande och eventuellt bra nog om ett halvår, sa Janne Andersson om Isak på fredagens presskonferens och fortsatte

- Han har verkligen visat att han är en spelare som håller på den här nivån och håller kvaliteten för att vara i ett svenskt A-landslag. Det är jätteroligt att han visat upp det han har gjort.

Sveriges startelva, enligt Aftonbladet: Robin Olsen - Mikael Lustig, Filip Helander, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg, Marcus Berg, Alexander Isak/Robin Quaison