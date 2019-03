Vill bli första kvinnan att döma herrallsvenskan: "Hoppas göra det inom fem år"

LÄS MER: Kvinnliga domare har känt motstånd för att avancera inom herrfotbollen: ”Tjejer ska döma tjejer"

I Tyskland finns det en kvinna, Bibiana Steinhaus, som dömer herrar i Bundesliga. Av de kvinnliga domarna i England är det fyra som bara dömer dammatcher på elitnivå, alla andra dömer både damer och herrar, och där dömer också herrar i damernas Premier League.

Men så ser det inte ut i Sverige i dag i de högsta serierna. Här är damer huvuddomare i damallsvenskan och herrar i herrallsvenskan och superettan.

Men snart kanske det blir en ändring på det. För första gången någonsin har en kvinna blivit uttagen till att vara ordinarie huvuddomare i Division 1 för herrar.

- Jag är väldigt glad för att få den här chansen. Det känns jättekul och det ska bli väldigt spännande, säger Tess Olofsson, 31, till Fotbollskanalen.

- Jag dömde några matcher förra året, men nu har jag blivit ordinarie i Division 1-gruppen. Jag förväntar mig att få döma många tekniskt skickliga spelare och jag tror att det kommer hjälpa mig ännu mer i utvecklingen. Jag siktar på superettan och allsvenskan. Jag tror att det inom en snar framtid är realistiskt att nå allsvenskan. Förr trodde jag inte det, men nu tror jag att om jag klarar fystesten och presterar bra så kommer jag att nå dit. Jag hoppas att jag dömer allsvenska matcher inom fem år.

Ju högre upp du kommer, desto snabbare måste du vara. Varje år måste domarna göra fystester och det är en svår del för många kvinnor som vill ta sig fram inom herrfotbollen. Så var det även för Sian Massey-Ellis som kämpade för att göra karriär i England men hade svårigheter med just fystester och kom därför sent in i varje säsong.

Men när hon som första kvinna i England blev utvald att ingå i landets elitdomargrupp ”Select Group” och bli professionell domare så har hon sedan dess inte haft några som helst problem med att klara av fystesterna. Nu är hon assisterande domare i Premier League.

- Om du är heltidsanställd och har möjlighet att lägga ner det mesta av din tid på att träna och utvecklas som domare så ökar chanserna, säger Tess Olofsson.

I England har det också startats en elitgrupp för kvinnliga domare där det erbjuds mer stöd med hjälp av mentorer och där man bland annat har träningsläger, med fystester, psykologisk hjälp och tips på skillnaden mellan att döma manliga och kvinnliga spelare.

Ett bra initiativ, anser domarna, men samtidigt betyder inte det att alla kommer att klara av fystesterna för att ta sig uppåt i herrarnas seriesystem. Därför vill det engelska fotbollförbundet, FA, nu ha fler heltidsanställda kvinnliga domare.

- Jag tror absolut att det är en bra väg att gå med elitgrupp och heltidsanställda domare. Alla kvinnor har inte samma fysiska förutsättningar som herrarna. Kan man lägga mer tid och få hjälp, till exempel att anlita en sprintcoach, så skulle det kanske se annorlunda ut. Det finns en del som säger att kvinnliga domare håller för låg nivå, men då tänker man inte på att ingen av oss är heltidsanställd. Sanningen är att vi har väldigt många bra domare som med bättre förutsättningar kan bli ännu bättre, säger Olofsson.

I Sverige finns det sju manliga domare som är heltidsanställda, men inga kvinnor. Ersättningen för att döma en match i herrallsvenskan är 8 900 kronor medan den i damallsvenskan ligger på 2 350 kronor.

För Tess Olofsson som arbetar 25 procent som polis och samtidigt dömer i damallsvenskan och på internationell nivå och nu alltså ska in i herrarnas Division 1, och som dessutom har familj, så krävs det ett pusslande.

- Jag till exempel dömde U17- och U19-EM för killar under två och en halv vecka, då tog jag tjänstledigt. Jag har en förstående chef, det hade inte gått annars, säger Olofsson.

Nytt för i år är att Tess Olofsson, Sara Persson och Pernilla Larsson har fått möjlighet att jobba som fotbollsdomare på deltid då Svenska fotbollförbundet låter trion dela på två heltidstjänster.

- Vi har minst lika långa långa resor som männen med matcher i Piteå, Örebro, Eskilstuna. För mig som bor i Skåne, ska man ha 40 timmars arbetsvecka plus att döma på elitnivå så blir det jättetufft. Får vi fyscoacher, möjlighet att träna med någon, specialhjälp, jobba mindre och återhämta sig mer i stället för att jobba 40 timmar när man samtidigt ska träna och göra vardagssysslor… ja det säger ju sig själv.

Om ni hade fått sådana möjligheter, tror du att det då hade gått snabbare för er att ta er framåt?

- Det tror jag om det hade funnits en sådan grupp. Om vi hade fått lika mycket stöttning som herrar. Då hade kvinnor kunnat konkurrera på samma villkor.

Varför finns det inte?

- Jag vet faktiskt inte.

Om du fick chans att ingå i en sådan grupp, hade du valt det?

- Absolut.

Om du hade fått möjlighet att bli heltidsanställd så att du kunde leva på att döma, hade du gjort det?

- I framtiden absolut.