Sydafrikas tidigare landslagsback Anele Ngcongca har avlidit i en bilolycka, meddelar nu belgiska laget Genk. Den tidigare högerbacken blev därmed 33 år gammal.

"Våra tankar är hos familj och vänner till vår tidigare sydafrikanska spelare", skriver klubben på Twitter.

Ngcongca gjorde bland annat 53 A-landskamper med Sydafrikas landslag, men tillhörde även i flera år Genk med spel i Belgien. Vidare spelade han även bland annat med Troyes och Mamelodi Sundowns.

We vernemen het tragische nieuws van Genkie Anele Ngcongca. Hij overleed in een auto-ongeluk. In totaal speelde Anele maar liefst 279 wedstrijden voor KRC Genk. Onze gedachten zijn bij familie en vrienden van onze Zuid-Afrikaanse ex-speler. 😢



RIP Anele 💙#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/zLAPidYicn